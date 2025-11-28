模特兒變分屍兇手！結婚28天成殺機導火線 她五字道歉讓陪審團夜不能寐

歐瑪瑪．尼爾森來自埃及，移民美國後曾從事模特兒工作，外表亮麗卻隱藏暴力陰影。（圖／達志／美聯社，下同）

美國加州（California）一起震驚社會的命案再度引發關注。來自埃及、移民美國的女子歐瑪瑪．尼爾森（Omaima Nelson），於1991年在年僅23歲時，涉嫌殺害並分屍新婚不到一個月的丈夫比爾．尼爾森（Bill Nelson），其駭人犯行曾震撼全美，法院最終判定歐瑪瑪犯下二級謀殺罪名成立，判處終身監禁，不得假釋。

庭上聽聞分屍細節，多位陪審員情緒激動，審判期間數度中斷。

根據《每日快報》（Daily Express）報導，歐瑪瑪自青少年時期由埃及（Egypt）移居美國，以模特兒身份在南加州活動。案發於1991年感恩節期間，她與丈夫爆發爭執後動手將其殺害，並對遺體進行肢解。警方表示，她不僅試圖焚燒、處理屍塊，甚至傳出部分行為帶有「類似食用」屍體的疑點，種種細節令人震驚。

在審判過程中，歐瑪瑪聲稱自己長期遭受丈夫家暴與性虐待，案發當日是在反擊過程中誤殺對方。然而，檢方提出大量物證與驗屍報告，證實死者生前遭重創，屍體多處遭分割，現場血跡與處理痕跡明顯，與單純自衛的情況出現重大落差。

歐瑪瑪案多年後仍屢被改編為紀錄片與節目探討，是女性加害人中最具爭議代表。

陪審團成員在庭上聽聞相關證詞時，多人情緒激動，甚至傳出有人在審判期間出現失眠與心理壓力。面對指控，歐瑪瑪在庭上僅以冷靜語氣說出：「I'm sorry for everything.（我對一切感到抱歉）」，這五字「道歉語」隨即成為社會熱議焦點，被外界視為缺乏悔意。

法院最終判定歐瑪瑪犯下二級謀殺罪名成立，判處終身監禁，不得假釋。她至今仍在美國加州州立監獄服刑，案件經年仍被多部紀錄片與犯罪節目反覆探討。歐瑪瑪．尼爾森案不僅挑戰社會對家暴受害人與女性施暴者角色的認知，也引發對司法系統如何處理極端家庭暴力與精神狀態辯護的深層討論。

