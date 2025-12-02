撰文／Hani 圖片／Hani提供

從小到大，我的生活裡一直少不了「遊戲」這件事。小時候放學回家，最期待的就是打開電腦，登入《楓之谷》，和同學們一起練等、聊天、打王。到了國中，我又迷上《開心農場》、《摩爾莊園》，那時候每天最重要的任務竟然是「偷菜」跟佈置自己的小天地。再長大一點，我開始接觸 Xbox 360、PS 系列等家用主機，那些日子堪稱是我人生中最純粹、最快樂的時光。

模特 Hani 的遊戲新歡！卸下壓力的秘密是《女神治癒師》Hani提供

隨著手機遊戲興起，我的遊戲品味也越來越多元。我玩過《PUBG Mobile》、《傳說對決》，還因為合作邀約當過一段時間的遊戲實況主，甚至創了自己的公會，天天和公會夥伴聊天、打王、打公會戰。對我而言，遊戲不是單純的消遣，而是能讓我放鬆、療癒、與人連結的方式。

而在遊戲之外，我已經在模特兒圈工作將近十年。從婚紗、車模、展場 showgirl、小主持、直播到平面模特兒，我都接觸過。疫情期間，我甚至學了刺青，把自己喜歡畫畫的興趣轉化成另一種斜槓的可能。後來也踏入剪片 KOL 這塊領域，雖然生活很忙、身分很多，但做的每件事都是我真心喜歡的事。

說到喜歡的事，還有一個不能忘的——Cosplay。我在電玩展扮演過《FGO》的尼祿，那次體驗真的讓我印象深刻，不只遇到很多熱情的粉絲，也感受到角色被大家喜愛的模樣。大家熟知的好運姐跟阿籬我也在美麗華出角過！今年我也會出現在電玩展，這次要扮演《英雄傳說》的女主角。我已經迫不及待想要在現場和大家拍照、互動了！

前幾天看著窗外的金牛座流星雨，我忍不住許了幾個願望。生日快到了，我希望能賺很多錢、家人健康、生活快樂，以及最重要的——每天的晚餐要好吃（笑）。在我心中，「生活快樂」其實有一個非常重要的元素，那就是玩遊戲。遊戲可以讓我卸下壓力、放鬆心情，也能讓我在忙碌的生活中找到片刻的喘息。

最近朋友推薦了我一個線上遊戲平台——Yahoo Y5。它最大的優點是可以直接線上玩，不用下載 App，也不用佔手機容量。一個帳號就能同時體驗多款網頁遊戲，還能隨時登入、延續存檔。對我這種工作分秒必爭的人來說，真的非常方便。

在 Yahoo Y5 眾多遊戲中，我最近入坑的是《女神治癒師》。老實說，我光看到遊戲名稱就被吸引住了，因為我本人就很嚮往「變成女神」，所以當然要試玩看看（笑），看看能不能變女神哈哈哈哈！

《女神治癒師》是一款放置型 RPG，故事背景建立在神魔大戰的世界觀。玩家會成為神召師，在女神的庇佑下展開冒險。遊戲最大的優點之一，就是「輕鬆」。不用24小時盯著手機，離線也能自動累積獎勵，對於想玩但不想被遊戲綁住的玩家來說，真的很友善耶！

遊戲還提供高達 5000 次的抽取機會，每天都有豪禮送給玩家，幫助角色快速成長。隊伍組成方面有五大種族能搭配，隊伍的同族越多，追加效果就越強，還能帶著可愛的神獸一起上陣，讓戰力大幅提升。喜歡戰鬥的玩家也會愛上跨服 PVP，可以和其他伺服器的玩家競爭，證明自己的強度。此外，遊戲內的英雄升級速度很快，搭配豐富的裝備與成長系統，能讓角色迅速變強。

如果你喜歡團隊合作，公會戰絕對不能錯過。可以和好友一起打拼、一起成長，在各種活動與賽季中爭奪排行。而遊戲中還有迷你遊戲、期間限定活動，內容相當豐富，不會讓玩家感到無聊，一定要試看看！

總結來說，《女神治癒師》是一款很輕鬆、節奏適中、畫風漂亮而且獎勵超多的遊戲。如果你和我一樣，想找一款能陪你放鬆心情、紓壓解悶的遊戲，真的可以到 Yahoo Y5 上試玩看看。誠摯邀請你一起踏入《女神治癒師》的世界，展開屬於你的奇幻冒險！讓我們一起在遊戲裡相見吧！

Hani's Instagram：https://www.instagram.com/_hani1227/