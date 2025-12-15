【模範團體】宜陽軍艦士氣昂 全心投入護海疆

記者劉宸瑋／專題報導

海軍168艦隊宜陽軍艦長年執行戰備偵巡與外離島運補策護等任務，官兵在嚴峻環境下不畏艱辛，始終堅守崗位，於各項演訓任務展現精實戰力，獲頒模範團體殊榮，實至名歸。

宜陽軍艦平時主要任務為東北海域戰備偵巡與東引、馬祖運補策護、灰色地帶應處，戰時則擔負遠海護航重責，確保海上補給線暢通與制海權穩固。近年參與多次重大演訓，包含執行海、空軍「精準飛彈射擊」警戒任務，以及在漢光演習中，驗證在修艦艇於突發情況下緊急恢復戰力，厚植官兵專業，也讓宜陽軍艦在艦隊的各項評比中脫穎而出。

廣告 廣告

「無欲則剛」是艦長賴上校的領導方針，他教育幹部必須以身作則，面對命令要立即行動，以最高效率完成，遇問題積極解決，而非僅止於回報困難。他強調，唯有拋開私心與計較，專注把眼前任務做到最好，才能展現真正剛毅與責任感。他以「雨傘理論」自勉，提醒幹部要有肩膀為部屬遮風擋雨，讓官兵能夠信任幹部；同時透過表揚績優人員，凝聚士氣，營造如家的良好環境，使官兵在辛苦勤務中安心投入。

賴艦長指出，此次獲得國軍模範團體獎項，不僅是榮耀，更是責任。他期許全體官兵傳承優良傳統、精進專業，以「每次出海都能平安返港」為最高目標。他強調，只有把每一次出航都視同第一次，以謹慎態度迎接挑戰，才能避免危安發生，並讓背後支持的家人放心。未來宜陽軍艦全體官兵將繼續堅守崗位，肩負守護海疆的使命，為國防戰力注入堅實力量。

海軍168艦隊宜陽軍艦長年執行戰備偵巡與外離島運補策護等任務。（海軍司令部提供）