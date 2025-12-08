【模範團體】空軍救護隊聞聲救苦 全天候守護國人
記者劉宸瑋／專題報導
空軍第4聯隊救護隊長年肩負我國飛航情報區內的搜救與多元任務，官兵無論面對山岳險境、浩瀚海域或惡劣天候，皆能臨危受命、果斷應對，以專業戰技與無畏精神圓滿完成任務。今年榮膺「國軍模範團體」殊榮，展現救護隊在守護國人安全上的卓越貢獻。
救護隊成立逾70年來，已完成上百批山、海難搜救、傷患後送與行政專機任務，不僅支援軍事需求，更長期投入民間救援，落實軍愛民精神。民國113年10月「山陀兒」颱風期間，蘭嶼外海一艘礦砂貨輪失去動力並進水，19名船員命在旦夕，救護隊在狂風驟雨中毅然出動，透過精準吊掛，成功將全員平安救回，充分展現空軍救護官兵臨危不懼的專業與韌性。
隊長高上校表示，飛行員面對每一次緊急起飛，都是無法預測的挑戰，必須瞬間做出正確判斷，才能同時確保待救者與機組安全。他強調，「勤訓精練是通往安全與成功的不二法門」，而領導的核心在於「以身作則、換位思考」。所有幹部皆由基層歷練而來，他要求自己做表率，並在隊員遇到困難時，設身處地給予協助，讓官兵安心執勤。高隊長認為，部隊是一個大家庭，唯有真正理解人員需求，才能維繫士氣，進而強化整體戰力。
展望未來，救護隊將持續秉持「聞聲救苦」的信念，深化跨機關合作，並持續精進專業職能，全面提升日夜間任務執行力。高隊長強調，將推動專業養成與團隊合作，厚植救援能量，確保部隊在未來聯合演訓及災難應處中持續發揮救援效能，守護國人安全。
空軍第4聯隊救護隊肩負飛航情報區內的搜救與多元任務。（空軍第4聯隊提供）
