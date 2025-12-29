【模範團體】空軍6聯隊作戰、救援並重 戮力不懈護國安

記者劉宸瑋／專題報導

空軍第6混合聯隊肩負多元任務，涵蓋空降、空投與空運，同時執行臺海偵巡、海上反潛與空中預警等工作，並負責電子作戰與管制作為，另承辦政府專機及各類人道救援勤務，是兼顧作戰任務與災害救援的重要戰力單位，榮獲今年國軍模範團體獎項，實至名歸。

駐守於屏東基地的空軍第6混合聯隊，歷來執行任務卓越，足跡遍及國內外。民國113年10月下旬，菲律賓遭受「潭美」颱風襲擾，造成農田及基礎設施嚴重損害，我國政府為協助救災，由6聯隊派遣C-130運輸機載運救災物資前往支援；今年「楊柳」、「丹娜絲」等颱風過後，則執行外離島疏運任務，為國際人道救援及守護國人安全立下卓越貢獻。

聯隊長楊少將指出，「責任與備戰」是他最重要的領導核心，要求官兵無論面對演訓挑戰或人道救援，都應將守護國家及國人視為首要責任，以「專業、認真、盡責」態度投入，確保每項任務圓滿達成，展現空軍部隊的責任感與專業形象。

面對未來，楊聯隊長表示，將持續精進空運與空降能量，提升快速部署與物資投送能力，並深化P-3C反潛機與E-2K預警機的聯合運用，強化海空監偵與作戰指管；同時繼續致力維繫救災與人道支援能量，保有跨部協調與快速反應機制，確保第一時間投入支援。全體官兵齊心延續「自立自強、犧牲奉獻、創新求變、奮鬥不懈」傳統，以專業實力成為臺海空域偵巡、防衛與救援的堅實支柱，堅守「制敵機先、戰力永續」的歷史使命。

空軍第6混合聯隊為兼顧作戰任務與災害救援的重要戰力單位，榮獲今年國軍模範團體獎項。（第6聯隊提供）