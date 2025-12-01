【模範團體】66旅反裝甲連 精準火力追求卓越

記者劉宸瑋／專題報導

海軍陸戰隊66旅反裝甲連，肩負反裝甲打擊任務，負責提供各步兵營關鍵火力支援，確保部隊發揮戰場作戰效能。官兵平時嚴謹操演、精實訓練，於民國113、114年「天馬操演」中，連續兩年達成「命中率百分百」，憑藉精準火力與強大戰力，榮獲模範團體殊榮，成為陸戰隊戰力的重要支柱。

反裝甲連專責操作拖式飛彈，近年在天馬操演中，官兵勤訓精練，全力依作戰要求達成射擊目標。隨著敵情威脅增加，陸戰隊也將反裝甲連由營屬連升編為旅直屬連。連長劉少校表示，這項轉變意味著戰術運用與行政管理都需重新磨合，在組織調整的挑戰下，全體官兵精誠團結，仍創下佳績。

「訓練從嚴、生活陪伴」是劉連長的領導方針。他認為訓練必須賞罰分明，當官兵未達標準時，須要求反覆演練直至合格，確保人人具備作戰能力；但在生活中，則放下長官身分，以朋友角色傾聽弟兄心聲並給予協助，透過此種方式，既能維持部隊紀律，也能凝聚真誠互信的情誼。他特別強調「Leave no one behind」精神，無論在任務或生活中，都不放棄任何一名弟兄，確保部隊團結向心。

「追求卓越，而不是追求獎勵。」劉連長以此自我期許，也提醒全體官兵，軍隊從不是以功利為優先，而是承擔捍衛國家使命、追求專業的戰鬥團體。他期許自己持續精進專業，將經驗傳承給部屬，同時帶領反裝甲連塑造成「能戰、敢戰」的堅強部隊。他強調，唯有日復一日的扎實訓練，並建立互助合作的氛圍，才能在戰場上發揮最大效能。未來，他與全體官兵將秉持初衷，戮力以赴，為守護國家安全與厚植國軍戰力貢獻心力。