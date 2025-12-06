模範校長譜畸戀2／遭控「時間管理大師」人設崩壞 邱國峰否認：惡意抹黑

邱國峰遭爆利用校長身份到處獵豔，今年跟學生家長、女老師告白還同時跟其他女生視訊。（讀者提供）

南投縣埔里國小校長邱國峰今年8月剛從愛蘭國小調職到任，形象正派的他遭人爆料同時劈腿多女。知情人士A先生向本刊透露邱跟c姓女老師多次被直擊在農舍幽會，但更早之前邱已跟另一名L姓女老師密切往來數月，L師與C師二人還是認識多年的同事。更誇張的是，邱也跟另一名學生家長D女過從甚密。對此，本刊致電邱國峰，邱否認爆料內容，強調校務繁忙，不可能也沒有時間跟其他女性來往，認為遭人惡意抹黑。

A先生表示，邱國峰個性熱心，早上還會站在校門口與孩子、接送的家長道早安，因此與D姓家長認識。年初，邱國峰因故得知D女家庭出狀況，傳訊息關切，雙方開始密切往來，邱跟D女訴苦與妻子貌合神離多年，不久後還告白D女。

L老師騎車到邱家農舍赴約，待了一個小時後才騎車返家。（讀者提供）

邱國峰為追求D女製造獨處機會，邀D女到辦公室與他共進早餐，被其他老師撞見，認為二人關係不單純，打聽後才得知邱除了幫D女準備早餐，也替校內的c師、L師準備相同的餐點，消息傳開後才發現原來邱背著妻子同時周旋3女，堪稱教育界的時間管理大師。

上月底C師傳送訊息告訴邱國峰她想要的職缺，有意要邱幫忙。（讀者提供）

「只要夜幕低垂，他就變成一頭狼，白天打獵，晚上開始享受獵物！」A先生說，邱國峰具行動力，體力更是驚人，像是晚上他參加餐會或學校活動，應酬完就會飛車趕往農舍與外遇對象密會，到了晚上9點再前往補習班接送小孩。

A先生告訴本刊，邱國峰利用校長身份，花言巧語到處獵豔，今年跟D女、L師告白還同時跟其他女生視訊，除了擅長營造暖男形象擄獲芳心，邱國峰也會關心女生的考試升遷，不僅主動幫忙找資料，還會透露招考訊息給L師跟C師。上月底C師還傳送訊息告訴邱她想要的職缺，有意要邱幫忙，邱已讀後還回覆對方「了解」。

邱國峰向L老師傳訊息示愛。（讀者提供）

不僅如此，7月時，某所國小辦理甄試，L老師因故錯過第一階段考試，邱也特地提醒對方第二階段的考試時程，要對方好好把握機會，種種小動作讓有意升遷的女老師們對邱產生依賴，更加離不開邱。

A先生說，邱國峰擅長投其所好，讓女生認為他是理想情人，背著妻子同時偷吃多女，他因看不慣才會出來爆料，希望外界看清這個道貌岸然的渣男校長，避免再有不知情的女性受騙上當。本刊致電邱國峰，邱否認爆料內容，強調校務繁忙，不可能也沒時間跟其他女性來往，認為遭人惡意抹黑。

