模範清潔隊長邱雅琳 打造樂園般的清潔隊

清潔隊不只是清運垃圾，也能成為社區的溫暖風景。台中清水、清潔隊長邱雅琳，打破外界對清潔隊的刻板印象，以環保巧思改造空間氛圍，用年輕開放的管理方式，凝聚同仁向心力。並融入社區，扎根環保教育。她讓清潔隊更有活力，也展現女性隊長帶來的全新改變。

五顏六色的彩球，妝點成耶誕樹，旁邊還有可愛玩偶，乍看以為來到了幼兒園。其實這是清水清潔隊的巧思，利用回收塑膠球、鐵條等材料製作，夜晚點燈後，更加繽紛。

清水區清潔隊長 邱雅琳：「一般人對清潔隊的印象，就是可能是公家機關啊，甚至有一點髒髒破破舊舊的，我想要打造的，是一個不一樣的清潔隊。」

清水清潔隊長邱雅琳，是台中市少數女性隊長之一，個性活潑點子多，很融入社區，辦理幼兒參訪活動、捐血結合環保教育，深受好評。

清水區清潔隊長 邱雅琳：「老弱婦孺比較需要幫忙的話，再幫忙多注意一下 多協助一下。」

清潔隊上下有115人，管理並不容易，邱雅琳發揮細心貼心特質，凝聚向心力。

清潔隊員 吳梅娟：「隊長因為也很年輕，所以想法也是都，跟我們也都是滿吻合的。」

清潔隊員 卓宗賜：「以前在這裡上班都死(氣)沉沉的，不像現在這樣子 有擺設，過年過節還有辦一下活動。」

清水區清潔隊長 邱雅琳：「比較不喜歡官僚，制式化的那種感覺，讓這個清潔隊可以更有活力。」

除了日常管理，她也曾帶隊到花蓮光復救災，剛柔並濟，榮獲全國十大模範清潔隊長殊榮，展現女性領導力，也讓清潔隊充滿溫度。

