模範生女童離奇身亡！隔天「同住7人」一氧化碳中毒 檢警相驗續追死因

記者蕭羽秀、徐兆緯 / 新北報導

新北土城清晨傳出一氧化碳中毒案。一家7人全送醫，疑似住戶半夜洗澡，陽台熱水器沒有完全燃燒，導致一氧化碳濃度偏高。但巧合的是，同一戶14小時前，昨日下午，年僅11歲的女兒，曾2度奪下朗讀比賽冠軍，當時睡覺叫不醒，送醫後不治身亡，口吐白沫，不排除也是一氧化碳中毒奪命。

女童的父親和姑姑即便一氧化碳中毒不舒服就醫，仍在下午來到殯儀館。

低著頭快步走進相驗室，11歲女童的父親和姑姑即便一氧化碳中毒不舒服就醫，仍在下午來到殯儀館。

雖然2人都戴著口罩，但仍看得出他們神情悲痛。法醫發現女童有口吐白沫、腹部腫脹的狀況，而且血液和屍斑呈現輕微桃紅色，不排除是一氧化碳中毒，目前已抽取女童心臟的血液要送檢驗釐清死因。

廣告 廣告

法醫發現女童有口吐白沫、腹部腫脹的狀況，而且血液和屍斑呈現輕微桃紅色，不排除是一氧化碳中毒。

命案發生在2日下午2點多，新北市土城區延和路社區，女童被發現比平時更晚起床，後母前往叫他吃飯卻叫不醒，才驚覺人已經沒了生命跡象，而且疑似已經死亡多時。

學校老師表示，女童參加四年級跟五年級的台語朗讀比賽，都是校內的第一名。

女童學校主任：「剛發現小孩的時候是有口吐白沫，（女童）語文方面台語的朗讀四年級跟五年級都有比賽，都是校內的第一名，她的表現在班上應該是算不錯，老師對她的評價其實也都還算好，五年級這個階段，她有擔任衛生組長這個工作，等開學之後會啟動關懷的部分。」

校方第一時間就掌握資訊，根據了解，女童一年級時就是班上的市模範生，到了4年級更展現語言優勢，連續代表學校參加全市台語朗讀，有滿滿的天分，沒想到她死亡不到14小時，家中7人也不舒服，通通送醫。

事後消防到場一測量，發現一氧化碳濃度高達37ppm，已經超標，懷疑原本數值可能更高，才導致一家人都出現中毒症狀。

新北消防局第五副大隊長陳顥丰表示，現場發現空氣中有一氧化碳的成分，於是又加派人手。

新北消防局第五副大隊長陳顥丰：「（3日）有2名的民眾，他的確是主述是頭暈，然後身體不舒服的狀況，發現有一氧化碳的成分，在這個空氣裡面所以我們後續又加派中隊大隊到達現場。」

平時住一起的大家庭全都遭殃，現在檢警也要持續追，究竟是什麼問題，害的女童放寒假就再也無法回到學校繼續就學。

更多三立新聞網報導

40歲男投資失利！轉戰傳產股「All in資產」慘賠光 他嘆：人生無望了

捲性騷風波！毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」：氛圍已不存在

法國檢方突襲X平台！搜索原因曝光 馬斯克也被傳喚

土地公尾牙開運！專家曝求財吉時、發財3寶 拜對財運旺整年

