模範生真的在選模範嗎？他回顧求學經驗「一句話」戳破校園投票潛規則

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

你記憶中的「模範生」，真的是最善良、最有同理心的那個人嗎？近日一名網友發文回顧，自己從國小到高中的求學經驗，直言多年來對「模範生制度」產生強烈質疑，認為這個本該表揚品格與助人精神的獎項，實際上卻往往成了外貌、成績與人氣的競賽，引發不少網友共鳴與反思。

你記憶中的「模範生」，真的是最善良、最有同理心的那個人嗎？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard文中表示，自己一路走來觀察到的現象相當一致。國小時選模範生，全班幾乎把票投給人緣最好、最受歡迎的幾位女同學；到了國中，票數又集中在「最漂亮的女同學」以及一名長相帥氣、交際手腕佳的男同學身上；高中階段，模範生則幾乎毫無懸念地由班上成績前幾名的學生包辦。

他無奈指出，在這樣的投票氛圍下，那些真正具備同理心、平時默默幫助同學、卻不特別亮眼的人，反而很少被看見。

貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，「你忘了一個特質，我印象高中國中模範生都是成績好又有錢的哈哈哈哈」、「完全搞錯重點，你說的樂於幫助人怎麼可能人緣會不好，另外成績好為什麼不是模範，在學校是學習的地方成績好還不是模範嗎」、「確實，我國小的時候曾經跟別人說，我覺得大家模範生都是選人緣好的，結果旁邊聽到的同學告訴老師，我被老師在全班面前公審，可惜我到現在仍然覺得自己的想法沒錯，難道老師覺得國小生有在選賢與能嗎？」



