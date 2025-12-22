《模範計程車》彩蛋！打這電話「李帝勳接的」 《怪奇物語》號碼竟都能通

韓劇《模範計程車3》和美劇《怪奇物語5》最近掀起了一股特別的互動風潮，觀眾只要拿起手機撥打劇中出現的電話號碼，就能聽到劇中角色的語音留言，為追劇體驗增添全新樂趣。在《模範計程車3》中，觀眾可以聽到男主角李帝勳詢問來電者是否有冤屈需要幫忙解決；而在《怪奇物語5》中，則能聽到霍金斯警察局關於尋找貝·霍珀的語音訊息，這種跨越螢幕的互動方式讓全球觀眾驚喜連連。

韓劇《模範計程車3》出現一串電話號碼，實際撥通真的能聽到語音訊息。（圖／翻攝 friDay影音）

《模範計程車3》不僅因張娜拉首次挑戰反派角色而引起關注，更因其獨特的電話彩蛋讓觀眾驚嘆不已。當觀眾撥打劇中出現的電話號碼時，會聽到李帝勳的聲音說：「你好，我是SBS金土劇《模範計程車》的司機李帝勳，請問您是否有什麼冤屈，甚至讓你覺得痛苦到想一死了之呢？」接著還會聽到：「請搭乘這輛從SBS出發的5283號模範計程車。」這種互動方式為觀眾帶來全新的追劇樂趣。

《怪奇物語》中也有出現電話，撥通後就能聽見尋人啟事的語音。（圖／翻攝Netflix）

同樣擁有「電話彩蛋」的還有年末熱播的《怪奇物語5》。在第五季第一輯中出現了一則尋人啟事的畫面，實際撥打啟事上的電話號碼後，就會聽到霍金斯警察局的語音訊息：「感謝你聯繫霍金斯警察局，最近又發生了一起7.4級地震，霍金斯目前被封鎖以確保居民安全，緊急行動小組正與警局密切合作尋找失蹤人口，其中貝‧霍珀是重中之重。作為霍金斯市民，我們想懇請您協助尋找。」令人驚訝的是，網友還發現劇中幾乎每支電話都能撥通，引發全球觀眾熱烈討論。

