《模範計程車３》狂加碼！跨國演員齊聚站台 李帝勳喊：拼到極限

記者林宜君／台北報導

韓劇《模範計程車3》強勢回歸，劇組在首爾舉辦發布會後就掀起韓國與台灣粉絲的期待。全員再度集結，除了任務全面升級，這一季還加入跨國卡司、全新飛車設計與更多動作場面，讓觀眾直呼「第三季氣勢更猛」。

韓劇《模範計程車》改編自同名網漫，以神祕組織「彩虹運輸」替受害者執行「代客復仇」為主軸。前兩季以「以惡制惡」題材和真實事件改編的故事廣受討論，並由李帝勳飾演的司機「金道奇」在劇中化身多種分身角色，讓第一季創下最高收視16.0％，第二季更突破21.0％。

第三季開播在即，李帝勳再次透露分身挑戰全面升級。（圖／翻攝自IG）

第三季開播在即，李帝勳再次透露分身挑戰全面升級。李帝勳笑說這一季從第一集開始就祭出極強烈的角色變化：「我大膽地說，從一開始就能讓大家看到相當強烈的分身角色。我在前兩集中傾注所有能量，幾乎把我掏空了。」李帝勳補充本季前兩集以「風雲人物道奇」為主軸，而第三、四集將看到可愛又討喜的「冤大頭道奇」。

表藝珍（左）也以短髮造型登場，她表示角色高恩在這季責任更重。右為李帝勳。（圖／翻攝自friDay影音IG）

另一個焦點是「道奇的計程車」也升級成全新版本。李帝勳描述車子的改動讓飛車戲更震撼，也笑稱新計程車外型「帥到會成為第３季招牌」。女主角表藝珍也以短髮造型登場，她表示角色高恩在這季責任更重，必須展現更成熟與專業的一面，因此選擇大幅變髮。同時她透露這季動作戲與拍攝規模都明顯升級。

金義聖（右）飾演的角色再度因「是否會背叛」被網友熱議。左為李帝勳。（圖／翻攝自friDay影音IG）

本季卡司陣容豪華程度更勝以往，包含竹中直人、尹施允、張娜拉、日本演員笠松將，以及香港男團MIRROR成員呂爵安等跨國卡司都將陸續現身，多國粉絲都已提前預約追劇。至於金義聖飾演的角色再度因「是否會背叛」被網友熱議。金義聖自嘲「這讓我反思我平常到底是過著什麼人生」，還提到劇照公開後，有人笑他拿水管像在「假裝開槍」，現場笑聲不斷。被問及是否會推出第４季時，李帝勳表示自己非常希望彩虹運輸能繼續延續下去，但也坦言，如果這一季是最後一季，希望觀眾能看到我拼到極限的樣子。金義聖則幽默回應：「這部劇的生命力取決於金道奇司機的膝蓋骨狀態。」讓全場大笑。

