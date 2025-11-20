《模範計程車3》回來了！李帝勳竟成冤大頭 親曝續集動向看「骨頭」
由李帝勳、金義聖、表藝珍主演的《模範計程車》回來了！李帝勳先當風雲人物再當冤大頭，飛車性能再升級，豪氣預告觀眾會看得很過癮。表藝珍為戲變髮展風範，透露場面更浩大、客串陣容更豪華。金義聖笑談被懷疑五年反省人生，系列作是否劃下句號要看骨頭狀態？！
《模範計程車》劇情以表面看似正常的神秘計程車行「彩虹運輸」與司機「金道奇」為主軸，專門替各種不公不義事件的受害者行使私刑正義「代客復仇」，不僅原著情節精彩，電視劇版更加入了多起真實社會事件改編而成的故事進行「以惡治惡」令人大呼過癮；再加上李帝勳在劇中為了執行任務喬裝扮演各種「分身角色」展現百變演技，因此獲得韓國海內外廣大觀眾的喜愛，2021年播出第一季就創下最高 16.0% 的收視成績，2023年播出第二季再刷新記錄，以最高 21.0% 超越首季熱度。(皆為韓國尼爾森調查)
李帝勳和表藝珍主演《模範計程車3》。（圖／friDay影音提供）
劇組於18日在首爾舉辦記者會宣布第三季即將開播，對於這次又會呈現什麼樣的分身角色，李帝勳自信表示：「我大膽地說，從一開始就能讓大家看到相當強烈的分身角色。不只我，彩虹運輸成員們的分身角色也絲毫不遜色，我預期在本季能讓大家看得很過癮。」並透露：「因為前兩季已展現過相當強烈的角色，我也想過還能否打造出超越他們的分身，從一開始就很苦惱甚至感到緊張，所以我在前兩集就傾注了自己所有一切，敬請期待在國際犯罪的單元中，金道奇會以什麼分身角色來制裁惡勢力。而在第三、四集會出現我特別喜歡，可愛又討喜的分身。前兩集的我稱之為『風雲人物道奇』，第三四集的則稱作『冤大頭道奇』。」
在新一季中的另一亮點，則是李帝勳的計程車又不一樣了，李帝勳對此開心地說：「這次車子升級了，之前的計程車是經典又獨特的風格，這次的車性能更好，開起來非常順暢，在拍飛車追逐戲時，只要踩一下就能一口氣衝出去，非常方便，設計也非常帥，我覺得會成為第三季的招牌。」
韓劇《模範計程車3》表藝珍飾安高恩。（圖／friDay影音提供）
本季換了個短髮造型的表藝珍則表示：「我認為現在的高恩必須是能確實幫助團隊、明確知道自己該做什麼、具有專業風範的角色，為了展現比第一季更穩重、俐落的形象，所以嘗試了短髮。」並透露自己消化了很多動作戲，且這次的拍攝規模更為浩大，參與各單元的演員也更有看頭。正如她所言，目前已知的就包含竹中直人、尹施允、張娜拉、香港男團MIRROR成員呂爵安、陰問錫、笠松將等多國演員將陸續登場，各國粉絲無不引頸期盼。
韓劇《模範計程車3》金義聖飾張省哲（右）。（圖／friDay影音提供）
而以反派演技深植人心，在本系列作中持續遭觀眾懷疑最後會背叛成員的金義聖，則不改幽默本色地說：「這讓我反思自己平常到底是過著什麼樣的人生。從第一季開始，五年來一直有很多人懷疑我。當第三季的劇照公開時，我拿著水管在噴水的那張照片，竟有人笑說我是在『拿著水管假裝開槍』。我無法像翻襪子一樣把內心掏給大家看，就請大家拭目以待，抱著懷疑的心情來看，或許就會發生什麼事吧？」
被問到是否還會有第四季時，李帝勳語帶玄機地回答：「就我個人而言，當然會希望彩虹運輸能繼續長久受到觀眾的喜愛，但我也知道光靠期待並不能成真，所以在這一季裡，我用投入全部能量的心情來演出。如果這一季會是最後一季，那我希望觀眾能感受到『李帝勳真的傾盡全力了啊』，我帶著這樣的心情把所有能力都傾注其中，大家或許會感受到那種最後一季般的感覺。」金義聖則開玩笑說：「當然不可能永遠演下去。但《模範計程車》的生命力取決於金道奇司機的膝蓋骨狀態而定。」令全場哄堂大笑。
