《模範計程車3》好看嗎？6點評價：李帝勳開局就在日本打擊犯罪、金義聖會是反派嗎？
這次《模範計程車3》一開始就把戰場拉到日本，李帝勳飾演的金道奇繼續以「暗黑英雄」身分上線，開著熟悉的模範計程車，在更龐大的跨國犯罪網絡裡穿梭。老班底金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員回歸，再加上笠松將、尹施允、竹中直人等新加入的臉孔，讓這一季在維持原本爽感的同時，多了國際合作與類型變化的樂趣。下面就用 6 個看點，來聊聊《模範計程車3》有哪些值得期待的地方。
看點1、《模範計程車3》首播收視就登頂！
《模範計程車3》第 1 集全國收視率 9.5％、最高 11.1％，不只是當天所有節目裡的冠軍，也是目前 2025 年所有迷你劇中，首播成績最亮眼的那一部。接著播出的第 2 集同樣沒有「高開低走」的疲態，瞬間最高來到 12.2％，全國 9.0％、首都圈 9.5％，把「這部劇值得追下去」這件事寫在收視曲線上。
其實《模範計程車》這個系列的世界觀很簡單，故事從一間看起來很普通的「彩虹運輸公司」開始。表面上是一家一般計程車行，實際上卻是專門幫無辜受害者「代客復仇」的秘密組織。只要你無法從法律與制度裡得到合理對待，還有最後一個選項，就是打電話給這台車牌號碼「5283」的黃色模範計程車。
第一季和第二季已經替這個宇宙打下很紮實的基礎，從職場壓榨、校園暴力，到邪教組織，全都改編自讓人看了就血壓飆升的真實案件。到了第三季，劇組沒有硬把公式推翻，而是把格局再往外拉，把目標直接瞄準國際犯罪：從地下賭博、非法貸款，一路連到人口販賣與跨國洗錢組織。這種延伸方式，一方面保留了原本「看壞人被修理」的暢快感，一方面又不會讓人覺得只是換了一批壞人、再演一次同樣的故事。
看點2、一開始就飛日本，跨國人蛇集團案件太貼近現實！
第三季完全沒有暖身，開局第一個案件就讓彩虹運輸全員飛到日本。故事從一通緊急的求救電話開始：彩虹運輸代表張省哲（金義聖 飾演）接到女高中生尹理書（車詩妍 飾演）從海外打來的電話，電話那頭夾雜著日語廣播聲和嘈雜的背景音，理書話不多，卻聽得出來她正在被推往某個回不了頭的地方。
金道奇（李帝勳 飾演）追查後發現，理書是被好友吳藝智（李宥智 飾演）拉進一款看似無害的手機遊戲。表面上只是一般小遊戲，實際上卻是非法貸款公司「Neko Money」設計出的陷阱。理書因為家裡經濟壓力，為了幫奶奶籌醫療費，誤信了對方「輕鬆賺錢」的說法，結果一步步欠下還不完的債，最後被騙到日本「打工還錢」，實際上是被賣進人口販運與性剝削的系統裡。
這個案件讓人毛骨悚然的地方就在於，它離現實真的很近。劇裡沒有演什麼天馬行空的大陰謀，而是從「手機遊戲」、「線上小額借款」這種看起來超日常的東西開始出問題。身邊只要剛好有一個人缺錢、缺依靠，又不太懂得求助，就很有可能在不知不覺之間被捲進去。
查出理書已經被送往日本之後，彩虹運輸五人組立刻全員出動。安高恩（表藝珍 飾演）親自加入遊戲系統，在裡面刻意輸錢，把收債人釣出來，一層一層往上追，最後發現背後牽動的是跨國洗錢與人口販運網絡。這次的案件也連結到國際合作，劇中出現國際刑警與日本警方共同偵辦 Neko Money，彩虹運輸則在灰色地帶遊走，一邊搶時間救人，一邊又要避免讓自己的行動完全曝光。官方正規調查與民間暗中復仇同時存在的張力，讓整個故事多了一層「什麼才算真正的正義」的討論空間。
當然，《模範計程車》招牌的打鬥場面還是通通回來了。金道奇假扮成看起來不太好惹的「風雲兒」，跑到 Neko Money 控制的地下格鬥場鬧場，先把小嘍囉當沙包打，最後一路打到頭目松田慶太（笠松將 飾演）面前，硬是靠拳頭打開通往組織核心的大門，整段節奏非常爽。
看點3、李帝勳再次證明，金道奇就是為他量身打造的角色！
如果要說《模範計程車》最離不開的是誰，那一定就是李帝勳。第三季開場，他先用第一季的經典人格「黃仁成老師」回歸，戴著眼鏡、扣好襯衫，混進女高中生的教室裡，裝成有點憨厚的老師，一邊問話、一邊觀察同學之間的互動，慢慢拼出尹理書是怎麼被騙進非法遊戲。明明他是隨時可以一拳撂倒人的退役特種部隊，卻要演成講話小心翼翼的老師，那種反差本身就很好看。
飛到日本之後，他又換上全新的「風雲兒道奇」造型，皮衣、墨鏡、略帶挑釁的態度，把整個地下格鬥場當成自己舞台。角色在人格之間切換，本來很容易演得太浮誇，但李帝勳處理得很自然。此外，動作場面裡，他的存在感更是無可取代。對付日本黑道的戲份，打鬥設計偏向近身格鬥，每一拳、每一個踢擊的重量都很實在，沒有太多花俏動作，反而更貼近「真的有人在為性命搏鬥」的感覺。再加上他用外語和外國組織成員交談時的流暢度，會讓人很容易就相信，金道奇真的在世界各地跑過各種任務。
其中最有味道的一段，是後面他和松田慶太結拜成「義兄弟」。表面上兩個人互稱兄弟、一起舉杯，松田還拿出自己掛在身上的項鍊 USB 說那是最重要的秘密，實際上金道奇心裡想的只有「快點拿到證據，理書要回去上課」。當他最後摘下面具，用原本的神情和語氣對松田說出「因為假期快結束了，理書要回學校」，那句看似輕描淡寫的對白，殺傷力其實非常強。
看點4、金義聖真的不是幕後大反派？張省哲的命運成為本季最大懸念！
如果你從第一季就開始追，大概這幾年都有個疑問，即是「張省哲」會不會有一天變成反派？網路上從很早就有「張代表是隱藏黑幕」的各種猜測，甚至有人堅信他總有一天會為了更大的利益背叛金道奇。
第三季開播前，劇組乾脆順勢玩這個梗，拍了一支〈我是金義聖，有件事一定要說〉的影片，讓他對著鏡頭嚴肅澄清：「我真的不是反派，也不是黑幕，更不會背叛。」還笑說自己被誤會到晚上睡不著，拜託大家首播自己看一看，就知道他到底會不會變節。
真正讓粉絲揪心的是，金義聖前幾天在個人社群上傳了一張穿紫色針織衫的自拍，寫下「已經完成《模範計程車3》的所有拍攝，要回家了。想到這可能真的是最後一次，心裡有種沉甸甸的感覺」，還特別向一起打拚的演員、工作人員，以及一路支持這部戲的觀眾致謝。那種有點像「告別感言」的語氣，很自然就讓人開始猜，他飾演的張省哲這一季是否會面臨某種命運上的轉折。
從目前播出的劇情來看，張省哲依舊是站在彩虹運輸正中央的那個人，他負責接案、判斷、出資，也負責在團隊情緒快要爆掉時踩煞車，出國救人的時候，他還是穿著襯衫西裝、拿著公事包，看起來像隨時要去和黑道談生意的理事長，但關鍵時刻又會比任何人更願意做下決定、承擔後果。
這個角色的魅力，很大一部分來自他的「灰色」，他不是天真到會相信「所有事情都可以交給法律」，也不是純粹靠暴力出氣的人物，而是介在中間的那種人，「明知道制度有限，卻還是願意用自己的方式，去承擔制度以外的選擇。」也因為這樣，他到底會被故事推向哪一個終點，就自然成了第三季最大的伏筆之一。
看點5、反派陣容全面升級，從笠松將到尹施允，每個案件都像一部短片！
《模範計程車》系列一直很擅長「一季多案件、多組反派」的結構。每一組反派幾乎都能撐起一則完整的社會縮影，而第三季乾脆在這個基礎上再升級。第一個登場的是由笠松將飾演的日本黑道頭目松田慶太，他站在 Neko Money 的最頂端，是日本地下錢莊與人口販運組織的新興權力中心。
松田慶太這個角色很有層次，一方面他對人命冷酷無情，一句話就能決定誰該消失；另一方面又會默默拿出手機拍下好吃的料理照片，坦承自己根本找不到可以分享的人。孤獨感和暴力傾向一起存在，讓這個壞人不只是功能性的「關卡 BOSS」，而是一個真的長歪掉的人類。
接著要出場的，是尹施允特別演出的車炳鎮。他是中古車詐騙集團的頂端人物，表面看起來像是事業順利的青年才俊，實際上靠著層層包裝好的二手車，把無數人推進債務地獄。《模範計程車3》公開的反派海報裡，尹施允為了這個角色刻意把體重降到明顯偏瘦，讓臉頰線條變得更銳利，再配上幾乎沒有溫度的眼神，整個人完全跳脫他過去作品裡常見的陽光形象。官方也證實，他為了詮釋角色「自發性進行極限減重」，氣場完全朝另一個方向走。
後續的劇情，照《模範計程車》一貫的路線來看，勢必會繼續丟出更多不同樣貌的壞人，包括職場剝削、家庭暴力、投資詐騙等各種現實問題。前兩季已經證明這個系列最厲害的地方，就是能把觀眾日常新聞裡看到、卻常常無解的社會事件，壓縮成一個又一個單元劇，讓你一邊生氣、一邊在屏幕前得到一種「至少在這個世界觀裡，壞人會付出代價」的安慰感。第三季目前看起來也延續這個方向，只是尺度和規模全部拉大到跨國等級。
看點6、《模範計程車3》台灣線上哪裡看？
現在《模範計程車3》在韓國才剛播完首週的兩集，後面還有更多案件、更多反派，也可能會有更多讓人心臟緊繃的選擇等著彩虹運輸去面對。如果你已經被這季開局勾起興趣，在台灣可以直接上 friDay 影音收看，《模範計程車3》目前由 friDay 影音獨家跟播，從 11 月 21 日起，每週五、週六與韓國同步更新最新集數。
目前平台上已經可以看到前兩集，頁面也清楚標示「更新至第 2 集，每週五六同步跟播」，如果你喜歡看帶一點暗黑味道、又能順便發洩對現實社會不滿的復仇爽劇，《模範計程車3》會是今年年底非常值得跟上的一部。
