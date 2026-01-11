《模範計程車3》完結篇！李帝勳裸肌大放送 出道20週年見面會正式啟動
【緯來新聞網】韓星李帝勳在韓劇《模範計程車3》結局中大方展現結實裸肌、零贅肉好身材，被不少觀眾笑稱是「另類暗示」，而為了迎接出道20週年，他將正式啟動亞洲巡迴見面會，未來更有望來台與粉絲近距離相會。該劇於10日播出完結篇，系列作每一季皆緊扣近期社會時事，本季也被網友挖出最終單元疑似影射韓國前總統尹錫悅的戒嚴風暴事件，為第三季畫下震撼句點。
韓劇《模範計程車3》10日播出完結篇。（圖／friDay影音提供）
《模範計程車3》在週六晚間播出精彩完結篇，李帝勳獨自重回軍中追查過往下屬死亡事件的真相，並發現對方是在得知長官陰謀後，為拯救同袍而犧牲，那些表面上以國家安全為名的行動，實際目的卻是權力高層試圖透過操控戰時狀態，進而宣佈緊急戒嚴。
面對無法用常理溝通的權力體制，李帝勳選擇與彩虹運輸團隊找來市民們聯手，展開一場危險卻精準的反擊行動，最終成功阻止了反派們的陰謀。這段劇情讓不少韓國網友直呼「太有既視感」，並認為是在影射才剛滿週年不久的韓國前總統尹錫悅戒嚴風暴事件，讓《模範計程車3》在餘韻深沉與情緒全面爆發之中，為第三季畫下句點也再度掀起話題熱潮。
李帝勳在結局大方展現好身材。（圖／friDay影音提供）
在迎來劇終之際，李帝勳也藉韓媒向觀眾表達感謝之意，他表示：「透過《模範計程車》系列，我好像得到了身為演員所能享有最大份的愛，真的非常感謝所有觀眾。」並感性補充：「能以金道奇的身份，傾聽那些蒙受冤屈之人的聲音，是一件非常榮幸的事；也因為有彩虹運輸團隊的夥伴們相伴，每個瞬間都成了珍貴而幸福的回憶。」展現對「所有人的人生角色」金道奇，以及彩虹運輸的深厚情感。
至於是否會有眾所期待的第四季？在第三季故事的尾聲，金道奇身中數槍落水生死成謎，令所有人震驚不已；但在最後一幕中，金道奇卻裸著上半身露出塊塊分明的胸肌與腹肌，展現零贅肉的好身材「色誘」第前兩季經典反派林女士的妹妹（姊妹均由沈昭英飾演），讓觀眾同時感受到安心與會心一笑。即便看似所有任務都已結束，金道奇依然沒有停下腳步的身影，強烈地烙印出「為正義而行駛的模範計程車，仍在某個地方持續執行中」的意象，為系列作留下未完待續的伏筆。
最後一幕中，金道奇裸著上半身露出塊塊分明的胸肌與腹肌。（圖／friDay影音提供）
另外值得一提的是，在《模範計程車3》全劇播畢之前，李帝勳的經紀公司已陸續在官方社群上宣佈，將於1月31日在東京、2月1日在大阪、2月28日在首爾，舉辦其出道20週年的粉絲見面會，據悉之後還將前往亞洲其他城市巡迴，其中更有望來台與粉絲近距離相會。
收視表現方面，根據韓國尼爾森統計，《模範計程車3》最後第16集全國收視率達13.3，首都圈平均13.7，瞬間最高收視更衝上16.6，不僅拿下同時段第一，也穩居當週所有迷你劇收視冠軍。特別是在20至49歲的核心收視族群中，平均收視達4.6、最高5.55，強勢確立「2026年最具代表性戲劇」地位。
《模範計程車3》成功改寫季播劇紀錄。（圖／friDay影音提供）
不僅如此，《模範計程車3》也成功改寫季播劇紀錄，透過同一系列作榮獲兩次大賞的「新歷史」。李帝勳於2025年 SBS演技大賞中，憑藉本作第二度奪下大賞，成功讓「計程車英雄金道奇」從迷人的英雄角色，昇華為象徵正義的代表人物。他在劇中於對受害者的深切同理、對反派的熾熱復仇心，以及對彩虹運輸夥伴的溫暖情感之間自由切換，讓觀眾完全沉浸於《模範計程車3》的世界觀中。
而在台灣，friDay影音獨家播出的《模範計程車3》自開播起便已穩坐平台收視冠軍寶座，並一舉打破平台成立以來，不分戲劇、綜藝或電影的全類別內容首三週觀看人數紀錄，超越《財閥家的小兒子》與《Biong Biong 地球娛樂室3》成為平台歷史上的新霸主。在《模3》之前能達成至少連霸七週的作品僅有2023年《模範計程車2》（連續8週冠軍）而已，如今第三季再度寫下新里程碑。friDay影音獨家收視王者《模範計程車3》全套16集已完整上架。
