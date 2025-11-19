《模範計程車3》是最終季？李帝勳賣關子：盡全力演出
韓劇《模範計程車》第三季即將開播，引發劇迷熱烈期待。該劇前兩季收視與口碑皆表現亮眼，11月18日舉行發布記者會，主演李帝勳對於是否為最終季未給予明確答案，表示希望觀眾能感受到他的熱情與愛。同時，張基龍主演的《一吻爆炸》上架一週即創下佳績，吸引六百多萬瀏覽時數，攻佔串流平台前三名，成為11月另一話題韓劇。
韓劇《模範計程車》相隔兩年推出第三季，再度吸引眾多劇迷關注。這部由李帝勳主演的作品，講述「彩虹運輸」計程車司機金道奇代替受害者完成復仇的故事，前兩季已創下超高收視率與討論度。在11月18日舉行的發布記者會上，主要演員們都賣關子不透露太多劇情。
演員金義聖在記者會上表示，距離第一季已經過去5年，但現在還是有很多觀眾對他心存疑慮，當有些第三季劇照公開時，有人用懷疑的眼光來看他，他暗示某些事情會在劇中發生。而當被問及這是否為最終季時，李帝勳並未直接回答，只說如果這真的是最後一季，希望大家能感受到他作為演員的熱情和愛。這番話讓觀眾更加期待這部作品的後續發展。
除了《模範計程車》外，11月另一部話題十足的韓劇是張基龍主演的《一吻爆炸》。這部作品講述從一日女友變成長期戀人，之後突然消失，多年後又再次重逢的浪漫故事。《一吻爆炸》上架僅一週就攻佔串流平台前三名，創下六百多萬瀏覽時數的佳績。
更多 TVBS 報導
《模範計程車3》預告首曝光！李帝勳復仇團隊「帥出新高度」
最近好看的韓劇有什麼？2025韓劇推薦十大必看片單
肛門來了！秋泳愚見面會自爆「在台灣吃發福」 穿制服壁咚太心動
《問問星星吧》僅第二爛！ 台灣女星演「今年最爛韓劇」淪黑歷史
其他人也在看
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 4 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 3 天前
吻戲數不清！張基龍、安恩真《一吻爆炸》預告曝光，職場秒變超甜修羅場
Netflix秋季壓軸浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出正式預告與主海報，主演張基龍、安恩真一出場便火花十足，浪漫與笑點並行的氛圍，讓粉絲瞬間墜入愛情雷區。影集確定將於11月12日Netflix 全球獨家上線，成為年底韓劇戰場中最受矚目的作品之一。亮Marie Claire美麗佳人 ・ 23 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 22 小時前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感 自曝常自拍搞笑番外篇
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，是楊祐寧首部主演的陸劇，聊到拍攝片場的事情，楊祐寧自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」中時新聞網 ・ 1 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 5 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 8 小時前