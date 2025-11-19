《模範計程車3》是最終季？李帝勳賣關子：盡全力演出

韓劇《模範計程車》第三季即將開播，引發劇迷熱烈期待。該劇前兩季收視與口碑皆表現亮眼，11月18日舉行發布記者會，主演李帝勳對於是否為最終季未給予明確答案，表示希望觀眾能感受到他的熱情與愛。同時，張基龍主演的《一吻爆炸》上架一週即創下佳績，吸引六百多萬瀏覽時數，攻佔串流平台前三名，成為11月另一話題韓劇。

《模範計程車3》原班人馬回歸。（圖／friDay影音提供）

韓劇《模範計程車》相隔兩年推出第三季，再度吸引眾多劇迷關注。這部由李帝勳主演的作品，講述「彩虹運輸」計程車司機金道奇代替受害者完成復仇的故事，前兩季已創下超高收視率與討論度。在11月18日舉行的發布記者會上，主要演員們都賣關子不透露太多劇情。

演員金義聖在記者會上表示，距離第一季已經過去5年，但現在還是有很多觀眾對他心存疑慮，當有些第三季劇照公開時，有人用懷疑的眼光來看他，他暗示某些事情會在劇中發生。而當被問及這是否為最終季時，李帝勳並未直接回答，只說如果這真的是最後一季，希望大家能感受到他作為演員的熱情和愛。這番話讓觀眾更加期待這部作品的後續發展。

韓劇《一吻爆炸》在串流平台表現亮眼。（圖／NETFLIX提供）

除了《模範計程車》外，11月另一部話題十足的韓劇是張基龍主演的《一吻爆炸》。這部作品講述從一日女友變成長期戀人，之後突然消失，多年後又再次重逢的浪漫故事。《一吻爆炸》上架僅一週就攻佔串流平台前三名，創下六百多萬瀏覽時數的佳績。

