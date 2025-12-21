《模範計程車3》李帝勳大跳偶像女團舞 演技百變無極限

記者周毓洵／臺北報導

韓劇《模範計程車3》持續火力全開，收視與話題雙雙稱霸。男主角李帝勳再度展現「分身級」演技，從黑道、翻譯、經紀人一路變身到偶像女團臨時成員，不只精通英、日語，還在舞台上完整跳完女團舞蹈，讓觀眾直呼：「這根本是演技天花板！」

改編自人氣網漫的《模範計程車》系列，一向以「以惡制惡」為核心，結合多起真實社會案件掀起討論熱潮。第三季故事更大膽觸及演藝圈黑幕，包含練習生性剝削與權力交換等沉重議題，影射「張紫妍事件」等社會案件，在韓國播出後收視持續穩坐同時段冠軍。

李帝勳在第三季再度解鎖全新挑戰，前段化身日本暴走族風格的黑道角色，後段則潛入經紀公司調查偶像練習生遭設局內幕。在女團「Elements」彩排前突發狀況下，他以「臨時成員」身份登台救場，完整呈現女團走位與舞蹈橋段，敬業程度讓粉絲又驚又笑。

本季反派陣容同樣話題十足，其中最受矚目的，莫過於張娜拉出道24年來首次挑戰反派角色。她飾演表面溫柔、內心冷酷的娛樂公司社長，利用少女星夢設下殘酷陷阱，角色背景揭曉後仍讓觀眾毫不同情，反而大讚她演技「直接封神」，成為系列中最令人不寒而慄的反派之一。

除了劇情與演技，《模範計程車3》也意外成為車迷討論焦點。李帝勳的招牌計程車升級為HYUNDAI GRANDEUR GN7，劇中更密集出現上百款車型，第10集甚至讓價值不菲的Audi A6高速追撞翻覆，豪氣場面讓觀眾看得相當過癮。

李帝勳在《模範計程車3》中再度變身，化身經紀人登台大跳女團舞。（friDay影音提供）

張娜拉出道24年首度演反派，面善心惡的角色讓觀眾不寒而慄。（friDay影音提供）

眼尖網友認出李帝勳的日本座駕是豐田皇冠衍生車型Sedan Super Deluxe。（friDay影音提供）