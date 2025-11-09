《模範計程車3》第2支預告公開 1句標語熱血宣告「5283開始運行」

《模範計程車3》李帝勳飾演計程車司機金道奇。翻攝SBS Play

韓劇《模範計程車3》（모범택시3）日前釋出第2支熱血預告，延續系列一貫的爽快復仇風格，以高張力車追逐場面開場，瞬間點燃觀眾期待！預告結尾，一句霸氣標語「5283開始運行」宣告彩虹運輸團隊的全面回歸，預示第3季將以更猛烈的動作與更廣闊的戰場，掃蕩各領域的惡棍。

《模範計程車》海報。翻攝SBS Play

《模範計程車3》改編自同名網路漫畫，講述計程車司機金道奇（李帝勳飾）率領彩虹運輸團隊，為無助受害者執行私人復仇的痛快故事。第二季以21%的高收視率橫掃國內地波與有線電視，成為韓劇成功的典範，粉絲們對這次時隔兩年的回歸早已摩拳擦掌。

《模範計程車》金義聖。翻攝SBS Play

這支長約1分鐘的第2支預告，以經典的5283號模範計程車在夜色中狂飆為開端，引擎轟鳴聲瞬間提升觀眾腎上腺素。畫面快速切換到K-POP、運動、遊戲等產業的黑暗面：貪婪經紀人剝削藝人、黑心教練操縱比賽、遊戲公司隱瞞內幕等情節層出不窮，讓人感受到「壞蛋無所不在」的現實寫照。

《模範計程車》表藝珍。翻攝SBS Play

預告中，彩虹五人組：金道奇（李帝勳）、張代表（金義聖）、高恩（表藝珍）、崔慶久（張赫鎮）、朴鎮彥（裴侑藍）以升級版的角色偽裝現身，每一幕都展現更精準的團隊默契與高強度動作。金道奇嚴肅開車的場面，令人感嘆，熟悉的彩虹運輸團隊終於回來了！。同時，劇情融入驚悚、懸疑、喜劇與浪漫元素，預告中不時閃現的搞笑互動與浪漫火花，讓人期待感更加提升。

《模範計程車》裴侑藍（左起）、張赫鎮。翻攝SBS Play

在預告中，出現了「為什麼又回來了？因為這世上所有領域都充滿壞蛋。」標語，令人熱血沸騰，搭配金道奇一句：「5283開始運行」的宣告，象徵團隊的「復仇引擎」正式啟動。《模範計程車3》將於11月21日開播。製作團隊表示，這季不僅擴大規模，引入更多跨界反派，還將深化角色內心戲，帶來更深刻的「正義爽感」。

金道奇司機出任務。翻攝SBS Play

《模範計程車》即將展開第三次營運。攝SBS Play

李帝勳飾演的金道奇強勢回歸。翻攝SBS Play



