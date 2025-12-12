模糊的背後：南韓電子入境卡爭議與遠東的主權現實 / 魯云湘
魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）
2025年2月24日，南韓正式推出電子入境卡（E-Arrival Card）系統，並計畫於2026年全面取代紙本。然而，這項旨在提升行政效率的變革，卻因系統將臺灣標示為 “CHINA (TAIWAN)” 而引發軒然大波。更具體地說，旅客在填寫入境資訊時，必須在下拉選單中選擇 “CHINA (TAIWAN)” 才能進入下一步。這並非單純的資料顯示，而是實際操作中的強制性選項，使問題從「名稱」上升為「權利受限」。
對一般旅客而言，這或許只是下拉選單中的一行字；但在地緣政治高度敏感的東北亞地區，任何涉及國家地位的符號，絕非單純的「技術問題」。截至目前為止，儘管我國外交部多次抗議，甚至賴清德總統已公開敦促修正，韓方依然維持一種令人玩味的「集體沉默」。這起事件不僅是外交糾紛，更是一面鏡子，映照出遠東地區中型國家，在主權現實與大國博弈下的生存之道。
一、 韓方的反應：精心設計的「戰略性模糊」
面對臺灣的嚴正關切，甚至提及檢討臺韓貿易失衡（2024年臺對韓赤字達229億美元）的可能性，韓國政府的反應異常消極。從法務部到出入境管理單位，沒有任何機構公開發聲。唯一勉強可稱為「回應」的，是外交部一句標準的官樣文章：「考量各種因素，持續與相關部門協商。」
為什麼韓國選擇拒絕修正，甚至拒絕公開討論？答案在於韓國作為中型國家典型的外交模式––「模糊處理」。這種策略包含四個層次：
1. 行政沈默：避免將「系統錯誤」升級為「政治事件」，各部會集體封口。
2. 外交推託：用「協商中」這類不否認、不承認的詞彙，爭取時間並稀釋壓力。
3. 暗中操作：若真要修改，也只會默默調整資料庫，絕不發布聲明，以免被解讀為「向臺灣讓步」。
4. 北京因素： 這是最核心的考量。任何公開的修正動作，都可能被北京視為外交挑釁，這是韓國極力避免的風險。
對韓國而言，公開道歉等於踩了北京的紅線；堅持錯誤則得罪臺灣與國內輿論。因此，「不做任何決定」反而成了政治成本最低的決定。
二、 臺灣的立場：主權不容「技術性流失」
相較於韓方的閃躲，我國外交部的反應直接且強烈。這並非我方小題大作，而是基於主權國家的核心立場。在數位時代，主權的戰場已經延伸至資料庫的欄位。若我方對官方系統中的地位扭曲保持沈默，這種「技術性錯誤」將透過行政慣性被固化，最終成為國際社會的某種「默認結構」。外交部的抗議，既是為維護旅客權益，更是為了守住臺灣在國際敘事中的一致性。
臺灣抗議，是行使主權；韓國模糊，是為了避險。 兩者並無對錯，只是反映各自在國際局勢中的不同生存策略。
三、 鏡像對比：日本與新加坡的選擇
為了理解韓國的做法是否為特例，我們必須觀察同樣面對中國大陸壓力的日本與新加坡。這三個國家在處理臺灣標示時，展現了截然不同的政治智慧。
1. 日本：法制優先的「精準中立」。日本行政體系傾向形式主義與法制一致性。在入境卡（ED Card）、eVISA及觀光廳資料中，日本始終將臺灣標示為 “TAIWAN”。這並非為了「抗中」，而是為了防止「行政損害」。對日本官僚體系而言，胡亂更改既定名稱會引發法律與行政混亂。因此，日本選擇在技術上「精準」，在政治上「低調」。
2. 新加坡：不選邊站的「務實中立」。新加坡在官方系統（如ICA入境卡）多採用 “Taiwan”，但在部分引用國際標準的場合，偶爾會出現 “Taiwan Province of China”（如2013年雙方的經濟夥伴協定）。新加坡極力避免捲入兩岸政治，其策略是不刻意強調臺灣的主權，但也避免主動使用帶有強烈北京色彩的政治標示。
由此可見，南韓的模糊是偏向風險迴避的政治恐懼；日本的單獨標示是基於行政嚴謹性的技術中立；而新加坡的標示，則是一種高度技巧性的務實中立。這三種差異，共同描繪出遠東地區中型國家在強權競逐下的不同生存智慧。
四、 結語
這起電子入境卡爭議，提供了一個清晰的提醒：在 21 世紀，主權的爭奪不只存在於條約與聲明，也常藏在最不起眼的系統欄位之中。在強權之間求生的小國，必須讀得懂那些字背後的沉默。
資訊系統裡每一個名稱、每一項分類，都不是工程師隨意輸入的結果，而是行政慣性與國際政治結構的折射。當一個國家的地位因恐懼、折衷或疏忽而被扭曲，這個扭曲便會在數百萬次的點擊中，被不知不覺地輸出、正常化。
外交的目的不是製造衝突，而是防止誤解累積成結構性的傷害。對臺灣而言，警覺那些看似微不足道的欄位，正是守護主權敘事最務實的方式。
【註】本文選擇日本與新加坡作為比較對象，主要基於二點理由：其一，三國皆屬已開發的中型國家（middle powers），行政制度成熟且資料透明，適合用於行政標示與政策反應之比較；其二，三國在面對同樣的區域結構壓力下，卻分別呈現「技術精準」（日本）、「務實中立」（新加坡）與「政治性模糊」（韓國）等不同的行政處理方式，具有分析價值。另，本文所涉各國行政標示、外交回應及其可能意涵，均依公開資訊整理；相關比較與解讀，屬作者基於可得資料所為之分析，不代表任何官方立場。（照片翻攝示意圖）
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 52
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 152
墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及
墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 26
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 118
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 13
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 59
南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」
富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 24
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 213
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 11
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 6
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 73
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 37
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 107
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 1 天前 ・ 26