模糊的背後：南韓電子入境卡爭議與遠東的主權現實 / 魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

2025年2月24日，南韓正式推出電子入境卡（E-Arrival Card）系統，並計畫於2026年全面取代紙本。然而，這項旨在提升行政效率的變革，卻因系統將臺灣標示為 “CHINA (TAIWAN)” 而引發軒然大波。更具體地說，旅客在填寫入境資訊時，必須在下拉選單中選擇 “CHINA (TAIWAN)” 才能進入下一步。這並非單純的資料顯示，而是實際操作中的強制性選項，使問題從「名稱」上升為「權利受限」。

對一般旅客而言，這或許只是下拉選單中的一行字；但在地緣政治高度敏感的東北亞地區，任何涉及國家地位的符號，絕非單純的「技術問題」。截至目前為止，儘管我國外交部多次抗議，甚至賴清德總統已公開敦促修正，韓方依然維持一種令人玩味的「集體沉默」。這起事件不僅是外交糾紛，更是一面鏡子，映照出遠東地區中型國家，在主權現實與大國博弈下的生存之道。

一、 韓方的反應：精心設計的「戰略性模糊」

面對臺灣的嚴正關切，甚至提及檢討臺韓貿易失衡（2024年臺對韓赤字達229億美元）的可能性，韓國政府的反應異常消極。從法務部到出入境管理單位，沒有任何機構公開發聲。唯一勉強可稱為「回應」的，是外交部一句標準的官樣文章：「考量各種因素，持續與相關部門協商。」

為什麼韓國選擇拒絕修正，甚至拒絕公開討論？答案在於韓國作為中型國家典型的外交模式––「模糊處理」。這種策略包含四個層次：

1. 行政沈默：避免將「系統錯誤」升級為「政治事件」，各部會集體封口。

2. 外交推託：用「協商中」這類不否認、不承認的詞彙，爭取時間並稀釋壓力。

3. 暗中操作：若真要修改，也只會默默調整資料庫，絕不發布聲明，以免被解讀為「向臺灣讓步」。

4. 北京因素： 這是最核心的考量。任何公開的修正動作，都可能被北京視為外交挑釁，這是韓國極力避免的風險。

對韓國而言，公開道歉等於踩了北京的紅線；堅持錯誤則得罪臺灣與國內輿論。因此，「不做任何決定」反而成了政治成本最低的決定。

二、 臺灣的立場：主權不容「技術性流失」

相較於韓方的閃躲，我國外交部的反應直接且強烈。這並非我方小題大作，而是基於主權國家的核心立場。在數位時代，主權的戰場已經延伸至資料庫的欄位。若我方對官方系統中的地位扭曲保持沈默，這種「技術性錯誤」將透過行政慣性被固化，最終成為國際社會的某種「默認結構」。外交部的抗議，既是為維護旅客權益，更是為了守住臺灣在國際敘事中的一致性。

臺灣抗議，是行使主權；韓國模糊，是為了避險。 兩者並無對錯，只是反映各自在國際局勢中的不同生存策略。

三、 鏡像對比：日本與新加坡的選擇

為了理解韓國的做法是否為特例，我們必須觀察同樣面對中國大陸壓力的日本與新加坡。這三個國家在處理臺灣標示時，展現了截然不同的政治智慧。

1. 日本：法制優先的「精準中立」。日本行政體系傾向形式主義與法制一致性。在入境卡（ED Card）、eVISA及觀光廳資料中，日本始終將臺灣標示為 “TAIWAN”。這並非為了「抗中」，而是為了防止「行政損害」。對日本官僚體系而言，胡亂更改既定名稱會引發法律與行政混亂。因此，日本選擇在技術上「精準」，在政治上「低調」。

2. 新加坡：不選邊站的「務實中立」。新加坡在官方系統（如ICA入境卡）多採用 “Taiwan”，但在部分引用國際標準的場合，偶爾會出現 “Taiwan Province of China”（如2013年雙方的經濟夥伴協定）。新加坡極力避免捲入兩岸政治，其策略是不刻意強調臺灣的主權，但也避免主動使用帶有強烈北京色彩的政治標示。

由此可見，南韓的模糊是偏向風險迴避的政治恐懼；日本的單獨標示是基於行政嚴謹性的技術中立；而新加坡的標示，則是一種高度技巧性的務實中立。這三種差異，共同描繪出遠東地區中型國家在強權競逐下的不同生存智慧。

四、 結語

這起電子入境卡爭議，提供了一個清晰的提醒：在 21 世紀，主權的爭奪不只存在於條約與聲明，也常藏在最不起眼的系統欄位之中。在強權之間求生的小國，必須讀得懂那些字背後的沉默。

資訊系統裡每一個名稱、每一項分類，都不是工程師隨意輸入的結果，而是行政慣性與國際政治結構的折射。當一個國家的地位因恐懼、折衷或疏忽而被扭曲，這個扭曲便會在數百萬次的點擊中，被不知不覺地輸出、正常化。

外交的目的不是製造衝突，而是防止誤解累積成結構性的傷害。對臺灣而言，警覺那些看似微不足道的欄位，正是守護主權敘事最務實的方式。

【註】本文選擇日本與新加坡作為比較對象，主要基於二點理由：其一，三國皆屬已開發的中型國家（middle powers），行政制度成熟且資料透明，適合用於行政標示與政策反應之比較；其二，三國在面對同樣的區域結構壓力下，卻分別呈現「技術精準」（日本）、「務實中立」（新加坡）與「政治性模糊」（韓國）等不同的行政處理方式，具有分析價值。另，本文所涉各國行政標示、外交回應及其可能意涵，均依公開資訊整理；相關比較與解讀，屬作者基於可得資料所為之分析，不代表任何官方立場。（照片翻攝示意圖）