模糊車牌藏玄機！人間蒸發20年奇蹟重逢…老父：原來女兒一直在等我

記者吳泊萱／台中報導

台中警執行巡邏勤務時，發現曾姓老翁騎乘的機車車牌模糊不清，上前攔查意外發現老翁是失蹤人口。（圖／翻攝畫面）

台中警方日前執行巡邏勤務時，在中清路上發現一名騎機車的曾姓老翁，機車車牌已難以辨識，立刻將人攔下勸導，意外發現曾翁竟被女兒通報失蹤。原來父女二人已失聯20多年，幸好在員警協助下，二人終於重新取得聯繫，再續父女情。

曾姓老翁與女兒失聯20多年，被女兒通報失蹤。（圖／翻攝畫面）

台中市水湳派出所員警日前執行守望勤務，騎著巡邏機車沿中清路二段往文心路三段行駛，在經過大連西街口時，發現一名曾姓老翁（72歲）騎著車牌號碼斑駁模糊的機車，於是將老翁攔下勸導。

員警發現老翁車牌不清，積極攔車勸導，意外讓失聯20多年的父女重獲聯絡。（圖／翻攝畫面）

沒想到員警以警用電腦查證曾翁身分時，電腦突然發出警示聲並顯示「失蹤人口」，員警立刻詢問曾翁是否知道自己被通報失蹤，但曾翁卻表示不知情。員警接續告知通報人姓名並詢問是否為曾翁女兒，但曾翁卻說女兒名字不符，員警懷疑可能是曾翁女兒改名，請曾翁返回派出所辦理撤銷協尋後，經查證確認通報人確實是曾翁失聯20多年的女兒。

由於曾翁已是成年人，員警依規定讓曾翁自行辦理撤銷協尋，曾翁則表示自己已20多年沒跟女兒聯絡，會另外找時間聯繫女兒，員警尊重曾翁意願，並將曾翁平安的訊息轉告女兒。而曾女苦尋父親多年，如今終於能放下心中大石，也對警方表達萬分感激。

