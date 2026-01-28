模組安裝更簡單！Nexus Mods宣布Vortex將支援SteamOS系統

Valve 靠著 Steam Deck 掌機在硬體界打響名號，更預計在今年推出同樣採用 SteamOS 系統的全新 Steam Machine。而最近，知名模組網站 Nexus Mods 公開了 2026 年發展計劃，宣布官方模組管理器 Vortex 將支援 SteamOS 系統。

未來 SteamOS 也能更輕易的安裝模組。（圖源：Steam／Valve）

這代表使用 Steam Deck 或 Steam Machine 的玩家，將能直接使用官方支援的方式安裝與管理模組。根據官方公告，雖然只鎖定支援原生的 Steam 硬體環境，但由於 Vortex 本身就是屬於開源專案，社群開發者仍可自由將其延伸支援其他 Linux 發行版本。

而在軟體整合方面，Nexus Mods 決定結束過去幾年探索開發的新應用程式「Nexus Mods App」，並將其創新功能與開發資源全數整合回 Vortex 之中。未來的 Vortex 將進行繼續進行現代化更新，重點改善使用者體驗，像是更簡潔的介面導航、更直覺的遊戲管理，以及改良後的模組讀取順序等功能。強調目標是在提升易用性與穩定性的同時，保留資深模組使用者習慣的工作流程，讓模組安裝過程更加順暢。