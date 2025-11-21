模考代理孕母命題不當 雙北教育局擬訂定罰則

今年9月初北北基模擬考作文以「我的媽媽是代理孕母」為題引發爭議，國民黨台北市議員曾獻瑩、新北市議員黃心華21日要求雙北市教育局須嚴格把關出版社出題，避免命題落入社會分歧或價值輸入風險。雙北教育局回應，研議對出版社訂定罰則。

曾獻瑩指出，考題不應出現高度爭議，教育現場也不能成為特定立場老師或特定意識形態團體的洗腦工具，考場更不可變成價值輸入管道，北市教育局應嚴格把關，讓考題單純評量孩子學習狀況，不能成為社運團體偷渡議題的目標。

黃心華也表示，模擬考雖由出版社主導，教育主管機關仍需負起輔導與督導責任，尤其在倫理、法律、性別、心理等領域，更應在命題階段成立「專責委員會」把關，確保學生不因單一立場被迫寫作。

北市中正高中家長會副會長吳楚珍認為，該題目拉低母親在家庭中的位分，把母親的辛苦「化為烏有」，題目稱之為「大愛」，但她無法接受這是大愛；新北市安康高中家長會副會長李亭瑩也說，不少學生把題目視為「陰謀論」，懷疑是否為政府未來政策導向，要18歲孩子提前接受並支持。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，模擬考影響全國學生，但完全沒有審查機制，容易讓社會爭議甚至錯誤資訊進入試場。

北市教育局副局長鄧進權表示，將在學校與出版社間建立更明確命、審題機制，若命、審題仍出現問題，將研議對出版社訂定罰則；新北市教育局副局長劉明超說，將在學校與書商間建立「共同審題」制度，學校除加入審題也有權力對有問題的題目提出修改，市府也會要求學校把相關罰則納入與廠商簽署的文件中。