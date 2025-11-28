樣樣都是台人日常！醫師曝「10大傷腎食物」 網友哭了：看完不知道吃什麼

腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享10種民眾愛吃，卻相當傷腎的飲食清單，希望幫助國人改善護腎觀念。（示意圖／Pexels）

台灣人對美食充滿熱愛，但台灣的慢性腎臟病盛行率同樣即高，約有11.9%的人口患病，洗腎人口密度更是高居全球第一。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享10種民眾愛吃，卻相當傷腎的飲食清單，希望幫助國人改善護腎觀念。不過名單曝光也讓不少網友直呼困擾，幾乎道道都是難以割捨的日常美食，要是一一避開「真的不知道吃什麼才好」。

近日，腎臟科醫師洪永祥在節目《健康e起聊》上指出，每個人出生時，體內會擁有約200萬顆「腎絲球」，負責過濾血液產生原尿。洪永祥提醒，腎絲球是不會再生的，一旦受損、死亡就是永遠失去，而錯誤的作息及不良的飲食習慣，則會加速腎絲球死亡，導致洗腎的風險增加。他在節目中分享10種國人平常經常食用的「腎臟飲食」，提醒國人減少攝取，希望能幫助預防腎功能提早退化。

第十：早餐穀物

洪永祥指出，天然的五穀或麥片確實是健康飲食的好選擇，不過市售穀物為了提升口感，往往會添加香料、甜味劑、食用色素等，反而不利於健康。因此若真的要吃，他建議選擇天然的穀物，盡量避免有加工過的。

第九、蔥花肉鬆捲、日式及台式麵包

洪永祥指出，多種大受民眾歡迎的日式及台式麵包，例如紅豆麵包、奶油麵包等，其實都含有大量的油、鹽、糖，長期食用可能會對腎臟造成負擔，建議選擇全麥類的高纖麵包。

第八、燒餅油條

燒餅油條是國人從小吃到大的傳統早點，然而它除了高油熱量爆炸外，因製作過程中使用高溫油炸，易產生丙烯醯胺與多環芳香烴。再加上部分業者為了增加酥脆口感，可能會使用含鋁的膨脹劑，長期食用恐怕會提高傷腎、致癌的風險。

第七、鍋貼、煎餃、水餃、小籠包等包餡食物

洪永祥表示，鍋貼、煎餃、水餃、小籠包這些包餡食物，其實就是「澱粉包著五花肉」，每份熱量高達700多大卡，又沒有足夠的蔬菜補充膳食纖維，因此可能吃著吃著就出現肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，進而影響腎功能。

第六、肉乾與香腸

洪永祥指出，肉乾、香腸屬於加工食品，其中高油、鹽、糖加上高溫加工的紅肉，長期攝取不只會增加致癌風險，還會刺激身體慢性發炎。

第五、鐵板麵

洪永祥強調，鐵板麵是「早餐中最傷腎的食物之一」，高熱量、低纖維、低蛋白質，高油高鹹熱量又高，加上各種調味與勾芡，對於腎臟的負擔相當大。

第四、三寶飯

洪永祥表示，烤鴨、烤雞及叉燒的外皮因為醃料含糖，因此雖然美味卻熱量驚人，加上便當飯量又多，可能一餐就吃進了二餐的熱量，再淋上高鹽、高糖的醬汁，相當傷腎。

第三、炸雞排

炸雞排除了熱量驚人外，它的調味經常又甜又鹹，長期食用不只容易發胖，還會傷害肝、腎及血管，提高致癌率。

第二、拉麵

洪永祥說，台灣人熱愛拉麵，但拉麵的湯頭普遍重鹹、高鈉，吃完往往會覺得口渴。長期食用拉麵，等於過度攝取鉀離子，不僅對於腎臟的負擔相當重，甚至可能傷害血管、引發水腫、高血壓或痛風。

第一、珍珠奶茶

洪永祥指出，珍珠原料本身就是澱粉，加上泡過糖水，即使選擇半糖，整體含糖量及熱量依然很高。加上喝完珍珠奶茶後會有飽足感，進而排擠正餐，長期下來容易營養不均衡、肥胖，或增加高血壓、糖尿病等疾病風險，而慢性病就是傷腎的元凶之一。

對此，不少網友看完紛紛哀嘆：「看來只有保力達B加維大力，才是顧身體的好選擇。」、「看完都不知道該吃什麼了。」、「看來白飯配西北風最健康了。」還有人苦笑指出：「這是傷腎排行榜還是美食排行榜，醫師點到的少哪樣我都覺得難受啊！」

