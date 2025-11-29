一樣都收紅錢民眾黨對馬治薇、徐春鶯兩樣情 簡舒培：滲透來源到底多大咖？

〔記者甘孟霖／台北報導〕民眾黨新住民委員會主委徐春鶯遭檢調查出，涉受到中國指示及資助，為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，法院審理後裁定羈押禁見。民進黨籍北市議員簡舒培點出，曾任民眾黨桃園市黨部發言人的馬治薇涉收受逾百萬元中國資助而被羈押，但被民眾黨切割；反觀徐春鶯卻得到民眾黨力挺，讓她不禁懷疑，背後滲透來源到底多大咖？

簡舒培臉書發文表示，網友說「沒點前科還不敢在民眾黨混」，看來還真的不是開玩笑，除了以不實文件向銀行詐欺之外，徐春鶯更涉嫌受滲透來源指示、委託或資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢，這指向非常明確，就是其2022年幫黃珊珊站台、2024年為柯文哲造勢，背後有人指示、委託或資助，而最積極滲透台灣、介入選舉的，除了中國還有誰？

簡舒培也指出，2024總統立委選舉期間，曾任民眾黨桃園市黨部發言人的馬治薇，以無黨籍參選立委時同樣爆出疑似接受中共資助競選經費，也因涉犯反滲透法被羈押禁見；今年10月，馬治薇因違反反滲透法，二審被判2年8個月，但其現在仍是獲得黃國昌稱讚的「小草傳媒」成員，默默為民眾黨付出。

簡舒培說，一席區域立委、一席不分區，民眾黨到底為什麼要把這些收受中共資助的人放入國會？而馬治薇涉犯反滲透法遭羈押時，當時還在選總統的柯文哲光速切割；反觀現在，徐春鶯一被羈押，民眾黨立院黨團主任陳智菡就跳出來批評是政治迫害。

簡舒培質疑，民眾黨有司法案件的人不少，但值得讓他們喊出「政治迫害」的，除了柯文哲這塊神主牌，就是黃國昌、高虹安這層級，其他多是幾句「不知道、不明瞭」就火速切割；如今，沒有公職身分的徐春鶯，卻動用到陳智菡出來幫她罵賴清德？民眾黨到底在怕什麼？如果說收受中共7位數資金選立委的馬治薇只是小咖，看到這樣的差別待遇，真的很讓人好奇，徐春鶯的「滲透來源」到底有多大咖？

