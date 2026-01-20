樸實藝術課程 阿公阿媽彩繪生命的力量

彰化靜思堂的樸實藝術課程，開辦長達二十多年，一直廣受好評，學員在畫畫過程，獲得療癒力量。家住南投，一對八十多歲的老夫妻楊朝紳、陳詩榆，從小沒讀書，是透過畫畫才有機會拿筆，住在台中的孫女很孝順，每星期五固定從台中到南投，接他們到彰化上課，老人家徜徉在畫中世界，獲得很大的心靈力量。

樸實藝術學員 陳詩榆：「畫畫看 能不能讓我們，精神好一點，有比較高興 就多少畫。」

84歲的詩榆阿媽，一邊畫畫一邊分享心情，小時候沒機會讀書，是她心裡的遺憾。

樸實藝術學員 陳詩榆：「有想讀 就不讓我讀啊，很喜歡讀 跟我爸爸說，你讓我讀 他就不要，說你哥哥沒讀 你不能讀，女生不能讀 就是女生，只能工作而已，養牛啦 割草啦 。」

上樸實藝術課程後，慢慢解開心結，阿媽喜歡畫蔬果、花卉，畫風純粹自然，住在南投山上，親手種植的花朵蔬果，都是她畫中的主角。

樸實藝術學員 陳詩榆：「我看它什麼顏色，我就配什麼顏色，不然怎麼畫。」

年紀大阿媽一歲的老伴，朝紳阿公總是靜靜陪在一旁畫畫，徜徉在畫中世界。

樸實藝術學員 楊朝紳：「這個色來配什麼色，會比較熱鬧 比較好看，也可以說有進步，我這樣來畫畫也不錯，記得我們怎麼了 怎麼了，這個頭腦不要壞掉就好了。」

阿公曾經中風積極復健，每星期五到彰化靜思堂上課得仰賴孫女協助。

孫女 莊孟霓：「就希望阿公阿媽，畫畫可以 心情好一點，開心一點這樣。」

乖巧的孫女住台中，特地來南投接他們到彰化學習，有孫女陪伴上課，還認識許多同學，阿公阿媽越來越喜歡這堂樸實藝術課程。

孫女 莊孟霓：「內心有越來越開闊，慢慢地在改變，珍惜可以陪他們時間，然後帶他們一起，其實他們有時候就像小孩子一樣，會有情緒 或者是會鬧脾氣，可能就要哄騙，有時候要哄一下。」

樸實藝術課老師 張鈞翔：「阿公阿媽來，剛開始也是跟一般人一樣，就是說我不會畫，我不敢畫 畫不好，可是因為有孫子(女)的陪伴，阿公就是說 因為孫女讓我很感動。」

活到老學到老，彌補心裡遺憾，阿公阿媽有機會學習，也喜歡跟大家分享畫作。

「我們村莊有一個，以前很辛苦的人，來住在我們村莊當鄰居，住在山寮，住了旁邊的人欺負得他很慘，辛苦人 一家人，4個5個人 生活(條件)很差。」

阿公的畫作，都是過往生活經驗的分享，故事真摯動人。「阿公你畫這個，這故事很精彩喔，都是你小時候 人生的，人家說遇到的因緣啦。」

樸實藝術，老人家重新回憶過往人生，也彌補生命中的缺憾，從繪畫中獲得療癒心靈的力量。

