樸石學堂成功引進荷蘭Susan Bögels教授正念教養 全球逾二百人連線參與

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】由樸石學堂主辦的國際級正念教養講座「在變動世代，重拾教養的溫柔力量」於2025年11月14日晚上圓滿完成，由全球最具影響力的前25名正念研究者之一、荷蘭阿姆斯特丹大學教授 Susan Bögels 主講，吸引超過二百位來自全球各地的學員線上參與，其中近半數為臨床與教育領域專業工作者，凸顯社會對教養解決方法的迫切需求。樸石學堂創辦人、臨床心理師石世明表示，他於2021年接受正念教養創始人 Susan Bögels 的師資訓練，深刻體會這套方法對現代父母的重要性。樸石學堂推動正念教養的初衷，是陪伴父母透過系統性的正念覺察訓練，重新看見自己、療癒自己，在變動世代中，以更溫柔清晰的方式與孩子共同成長。

廣告 廣告

本次主講者 Susan Bögels 教授是阿姆斯特丹大學家庭心理健康教授，被譽為全球最具影響力的前25名正念研究者之一。她在講座中，以其溫柔的態度和具身體現的正念精神，從實證研究與家庭觀察出發，深入解析正念教養的核心面向。強調父母壓力與情緒調節對家庭心理健康的影響，以及正念、慈悲與跨世代情緒傳遞之間的關聯。Susan Bögels教授也分享最新的研究成果，包括近幾年於香港與中國所進行的臨床實證顯示，正念教養能有效降低親職壓力，減輕親子焦慮、衝動對立行為的困擾。講座最後的QA問答相當熱烈，Susan Bögels 教授耐心講解現場解答許多家長難題，並強調「父母需要先照顧好自己」，修習正念，在教養衝突時才能真正轉化。

樸石學堂創辦人石世明表示，一般教養課程多著重於如何管教孩子，「正念教養不只是教孩子，也是重新成為更完整的自己。」未來將持續致力於引進國際優質實證正念工具，讓「為人父母」這份工作，轉化為能滋養一生的內在力量。樸石學堂宣布，將於 2026年 開設「正念教養師資訓練課程」，本次講座為有志成為未來種子師資的專業人士提供第一手資訊。為延續學習熱潮，從12月起，將由石世明老師帶領「正念教養課程大解析」，做為明年Susan Bögels 教授來台推廣正念教養的預備課程。

「在變動世代，重拾教養的溫柔力量」講座由樸石學堂主辦，財團法人鄭秀英教育事務基金會、台灣正念照顧協會、台灣向日葵社會親子關懷教育成長協會、香光教師講堂、山姆叔叔幼兒園、IEQ愛互動心理師團隊、台灣應用心理學會協辦。

圖說：由樸石學堂主辦的國際級正念教養講座「在變動世代，重拾教養的溫柔力量」於2025年11月14日晚上圓滿完成，由全球最具影響力的前25名正念研究者之一、荷蘭阿姆斯特丹大學教授 Susan Bögels 主講，吸引超過二百位來自全球各地的學員線上參與。（記者吳瑞興翻攝）