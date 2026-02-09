樹上長胸罩，越長越多！是祈福還是下降頭？圖／翻自《香港01》

香港近日有女網友指出，經過一處住宅區旁的樹林，看到「樹上長胸罩」，甚至「越長越多」，令人感到好奇，網友們也在問：「這是在祈福？還是下降頭？」

據《香港01》報導，近日有一名女網友分享，她在這處社區旁的樹林，看到「樹上長胸罩」。這名女網友說，其實在前一陣子就有觀察到這個現象，只是當時沒有這麼多件，但最近卻「越長越多」，實在令人好奇。女網友也指出，這些胸罩不像是被風吹襲掉落，感覺是人為刻意掛上去。

女網友目測，樹上有不同顏色、尺寸、款式的胸罩，目測至少有10件以上，目前未知是何人掛上去，也不知掛胸罩的用意為何。但這奇觀引來網友們議論，網友就直呼：「難道是祈求風調『乳』順？」還有網友問：「該不會是下降頭的神秘儀式吧！」

廣告 廣告

網友稱看「胸罩樹」感到詭異。圖／翻自《香港01》

「下降頭」是源起於南洋的一種巫術，巫師通過法術令人受降。此外，巫師會利用咒語、符咒、蠱毒等方式，對受降者詛咒，並使用對方的私人物品，例如衣物，還有生辰資料，頭髮、指甲、血液等，來製作符咒或蠱毒。通常命理師都會提醒，不要隨便接受別人的禮物、衣服，不要隨便撿拾物品、紅包和金錢，尤其在施術盛行的地方要特別小心，避免被下降頭或招致霉運。



回到原文

更多鏡報報導

日「性感女星」森下千里當選眾議員！在地耕耘5年 打敗10連霸大鯨魚

41J肉聲／高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多

日節目街訪OL正妹 網友愛了！本尊身分竟是情色女優

血癌治癒首露面！《單身即地獄》巧克力歐巴「頂平頭」看秀 親吐：真的很想工作