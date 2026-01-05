樹下里長蔡志堅退民眾黨 竹市黨部：全力輔選已提名參選人

新竹市民眾黨籍樹下里長蔡志堅1月1日在臉書粉專發文已遞交退黨申請。（取自蔡志堅臉書）

民眾黨再爆有人退黨，新竹市民眾黨籍樹下里長蔡志堅1月1日在臉書粉專發文已遞交退黨申請，並宣布以無黨籍參選竹市香山區市議員選舉，這已是2個月內，民眾黨已有4名黨員退黨；對此，民眾黨新竹黨部回應，堅持公平評選程序，全力輔選已提名的參選人。

蔡志堅1月1日在臉書發了近千字長文，說明為何決定退出民眾黨。他指出，回首加入民眾黨的日子，那是熱血且充實的，衷心感謝民眾黨曾給予舞台，讓他有機會站在公共事務的第一線，這些經歷，是我生命中不可抹滅的養分，也是今日能勇敢做出選擇的底氣。

至於為什麼在這個時刻選擇離開？他也寫到，在深耕基層、與香山鄉親對話的過程中，我經常在思考一個問題：「地方民意代表的角色，究竟是政黨的代言人，還是民眾的傳聲筒？」

隨著時間推移，他逐漸發現，政黨的框架與立場，有時反而成為他與不同聲音溝通的隔閡。在香山，鄉親在乎的是路平不平、長輩有沒有人顧、孩子能不能在地安學。這些民生問題不應該有顏色，更不該在政黨攻防中被犧牲。

他強調，當個人對地方的責任感，大於對黨派的依歸時，我知道，我必須做出抉擇。離開政黨，是一次「人生規劃的重整」。他決定脫下黨服，不再受限於黨派的意志，且以無黨籍身分投入香山區市議員選舉。

對此，民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂回應，針對個別選區候選人的選戰規畫，民眾黨始終堅持公平、公正、公開的評選程序，透過機制，為每個選區評選出最合適的人選。面對2026年地方選舉，民眾黨將全力輔選已完成提名程序的黨籍參選人，以力保提名者當選為核心目標。

