樹人國小師生版畫展新營文化中心開展 用藝術點亮偏鄉校園

▲樹人國小師生版畫展新營文化中心登場，副市長葉澤山、教育局專委簡文達到場致意，邀請市民來欣賞師生精彩版畫作品。（記者李嘉祥攝）

臺南市後壁區樹人國小「藝童想像」師生版畫展1月16日起至2月1日於臺南市新營文化心第二畫廊展出，全校27位學生及17位老師共同參展，展現對藝術領域的熱情與創意，17日並舉行溫馨開幕會，副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，教育局專門委員簡文達也到場致意，展現對樹人國小長期推動藝術教育的肯定，也邀請市民來欣賞精彩的版畫作品。

葉澤山副市長表示，樹人國小師生版畫展以「藝童想像」為主題，學生將對自然、生活與生命的觀察轉化為富含情感與想像力的作品，教師亦一同展出，是全台唯一由全校師長與學生共同參展的版畫展覽，除完整呈現師生共同創作成果，亦形成跨世代的藝術對話，充分彰顯共學、共創與共同成長教育價值。

教育局長鄭新輝指出，樹人國小全校師生雖不足50人，但在「小而美」的學習環境中長期深耕藝術與美感教育，發展出特色的校本課程；學校以「玩美課程」為核心，邀請藝術家吳鴻滄入校指導版畫創作，使樹人國小成為全國知名的版畫藝術創作特色學校，也充分展現南市持續推動美感教育與藝術深耕的成果，讓偏鄉學生同樣有機會在專業引導下培養創意與美感素養。

樹人國小校長黃世忠說，學校多年來持續推動「全校師生一起創作」的教學理念，在吳鴻滄老師的帶領下，將戶外教育、社團活動及校本課程中的學習歷程轉化為創作靈感，完成獨一無二的版畫作品；此次展出作品不僅呈現學生在技法上的學習成果，更是其生活經驗與真實情感的自然流露；教師作品亦融入童趣與溫度，與學生形成溫暖的藝術對話，共同實踐「生活即教育、藝術即創作」理念。

新營文化中心進一步說明，為了讓參觀者更深入了解版畫的奧妙，展覽期間將同步規劃四場次的版畫體驗工作坊，歡迎市民來參觀精彩畫作，並報名體驗創作樂趣，感受藝術融入生活的美好。詳情可上樹人國小臉書粉專專頁公告查詢。