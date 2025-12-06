樹人醫專56週年校慶登場 國際鏈結升級、技職教育再創高峰

▲樹人醫專職能治療科開幕表演展現活力。

【記者 王雯玲／高雄 報導】樹人醫護管理專科學校今（6）日迎來創校56週年校慶，校園洋溢著青春與活力。今年以「築夢前行」為主軸，象徵樹人醫專在技職教育的深耕成果與全體師生勇於追夢的精神。典禮匯聚學界、醫療界、企業界與國際友校代表，共同見證樹人醫專在醫事人才培育上的卓越進展。

▲樹人園遊會學生創意多元。

開幕以原青社迎賓舞揭開序幕，原民學子以熱情舞步象徵大地生命力，也展現樹人醫專重視文化、多元與專業並進的教育理念。林品瑄校長致詞指出，學校近年在硬體、教學與國際合作上全面升級，並積極推動教育部「學海築夢」、「展翅計畫」，成功協助上百名學生赴日本、韓國、新加坡、加拿大等國實習或留學，讓樹人學子具備全球移動力，強化醫療領域國際競爭力。她表示：「樹人醫專將持續打造具溫度的技職教育，讓每位學生都能『手中有技、心中有愛』，開創自己的人生舞台。」

立法委員邱志偉特地到場祝賀，他強調，樹人醫專在醫護專業教育的長期投入已成為南台灣技職教育的重要力量，不論是專業證照通過率、就業力、臨床實習表現皆深受醫療體系肯定。

樹人醫專董事長 林寬碩 也勉勵同學快樂學習、勇於嘗試，他說：「專業是一種能力，而生活也是一種學問。願樹人人在校園中學到的不僅是技術，更能學會思考與選擇，開創屬於自己的未來。」

日本戶田中央看護專門學校校長中村毅特地來台參加校慶。他表示，雙方長達40餘年的交流深具意義，未來將推動：教師與學生交流深化、擴大臨床實習合作、共同打造國際看護人才平台，校方期望藉此合作讓樹人學生擁有更多海外舞台，完成「築夢前行」的校慶願景。

校慶舞台節目精彩連連：

美容保健科舞動青春

學生以動感舞蹈呈現色彩與美感的融合，展現樹人的多元特色。

職能治療科壓軸登場

由學生自行編舞、結合獨輪車的「青春活力，OT無敵」表演震撼全場，象徵樹人技職教育的創意與專業兼具。

靜態展與園遊會活力滿滿 全校沉浸歡慶氣氛

在多功能中心舉辦的「珍品收藏展」以立體雕塑、繪畫藝術作品展現師生創意。

校園內更有：原住民族文化與美食體驗、教職員趣味競賽、各科系校友返校活動，學生創意園遊會12月10日還將舉辦「Merry我吧！」聖誕演唱會，藝人與社團聯手演出，預計再掀校園熱潮。

樹人醫專表示，56週年不僅是里程碑，更是下一段旅程的啟程。校方將持續落實：國際化教育、深化醫事人才專業訓練、提升學生海外實習拓展、友善學習環境全面升級，期望樹人學子在「築夢前行」的精神下，勇敢跨出步伐，聚力成林，打造下一個更加璀璨的樹人年代。（圖／記者王雯玲翻攝）