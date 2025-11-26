樹大招風？直擊咖啡殺手中國瑞幸咖啡台灣首店拉下鐵門

記者直擊外傳瑞幸咖啡台灣首家店，原本施工裝潢中的門市，現已拉下鐵門，破舊的門市貼著一張「即將盛大開幕，敬請期待的海報」。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕在中國打趴全球咖啡店龍頭星巴克(Starbucks)中國瑞幸咖啡(LuckinCoffee)傳出12月將來台插旗，首家店落腳台北市南京東路三段222號，緊鄰星巴克，引發網路激烈討論，有網友甚至示警，瑞幸咖啡強制消費者下載APP點餐，收集個資，恐陷國安疑慮。

記者直擊外傳瑞幸咖啡台灣首家店，原本施工裝潢中的門市，現已拉下鐵門，破舊的門市貼著一張「即將盛大開幕，敬請期待的海報」，以及人才招募令，喊山高競爭力的薪酬回報及海量發展的機會。

人才招募令寫著咖啡師月薪3.5萬元至4.1萬元、副店長4.3萬元至5萬元、店長5.2萬元至6.1萬元，從咖啡師到店長最短晉升時間僅6個月。

根據徵才廣告，該咖啡店總代理是公司登記在彰化員林，今年9月剛完成公司登記的「順昱控股」，公司官網只淡淡的寫著，本集團正式成立，並取得世界領先咖啡品牌在台灣獨家的經營權，將以台灣為核心，連接港澳與東南亞市場。

瑞幸咖啡在中國市場已超越星巴克，成為中國最大咖啡連鎖品牌，被視為咖啡市場殺手，目前在全中國已開出近3萬家門市，並已進軍美國、新加坡、香港等市場。

