樹從輪胎中長大 網驚呼：怎套進去？屋主解密

台中市大里區有兩棵芒果樹，最近在網路上引發熱議，原因是，樹幹底部竟然緊緊卡著一顆完整輪胎，而輪胎上沒有任何切割痕跡，很多人都好奇這顆輪胎到底是怎麼放進去的？記者實際找到屋主解釋，他說，當初為了防止野狗隨地大小便，造成芒果樹幼苗死亡，才套上輪胎保護，早年的輪胎是純橡膠，所以放20年都沒有毀損。

民宅旁邊的芒果樹，樹幹底部，竟然緊緊卡著一顆完整輪胎，沒有切割痕跡，看起來就像直接「長」在樹上，這顆輪胎到底有什麼功用？民眾說：「會不會是控制它底下的樹根(別長太大)，滿驚訝滿疑惑的，應該是從小棵樹套進去，之後長出來就是直接固定在裡面。」

不少民眾第一次看到，覺得很奇特，這裡是台中大里，有民眾將照片被PO上網路後，掀起網友討論，PO文民眾說：「想說怪怪的，那(貼文)是我拍的，只是看到好奇，想說怎麼塞進去的。」

記者潘虹恩說：「這棵樹這麼的高大，但是它的輪胎都沒有切割痕跡，倒底是怎麼套進去的。」屋主說：「(當初)它就一棵小小的而己，你放進去後，周圍不是有土，(狗)一尿下去就會滲透下去，滲透下去就會活不久，所以就是放著輪胎在上面防(狗)尿尿。」

屋主表示，他父親20多年前種下芒果樹，因為當時周邊野狗多，為了防止野狗在樹底部大小便，才會套上輪胎保護，屋主也補充，早期輪胎是純橡膠，比較耐用，不容易風化，看起來才會像這麼新，如果未來輪胎影響樹木生長，不排除將輪胎切除。

