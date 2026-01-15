樹德半山夢工廠1月快閃優惠 身分證對中2026免門票

記者張益銘／南投報導

今年臺東跨年晚會那魯ONE、那魯TWO、那魯THREE、那魯7-11，超洗腦的諧音梗，吸引大票網友跟風留言，不到1日即破百萬瀏覽人次。趁著這波數字熱潮，南投一家觀光業者推出2026新年免門票優惠，遊客在1月底前，不分平假日，身分證字號中只要對中2026其中2個數字，即可享免門票進場，立馬現省280元。

董事長兼創辦人是吳宜叡今（15）日指出，寒流一波接著一波，民眾出們意願降低，位在南投，全臺規模最大的觀光工廠「樹德半山夢工場」，全室內設施，不怕颳風淋雨或冷天熱天，號稱全氣候的旅遊勝地，近日推出「對中2026新年數字免門票」1月限定快閃活動，鼓勵民眾出門。同一優惠期間，再加碼推出「1 月壽星免費體驗「抱石」攀岩活動乙次，遊客省了門票280元，再賺到350元的抱石體驗，等於拿了一個價值630元的小紅包。

吳宜叡表示，被本地年輕人稱為「南投最酷的運動」，抱石攀岩在國外與臺灣各都會區已風靡5年以上，也是2020東京奧運全新競賽項目。半山夢工廠攀岩教練表示，抱石（Bouldering）一般高度不會超過4公尺，地面鋪有軟墊，只需穿上攀岩鞋，對於從未玩過攀岩的人來說，比較容易接受抱石。而且抱石不一定向上爬，攀爬者除向上外，亦可以選擇橫移，路綫多變，對處於發育期的兒童及青少年來說，是很好的鍛練，也能同時建立他們的自信心及不屈不撓的精神。半山夢工廠是南投唯一的抱石攀岩場，規劃有35條路線，1月長尾巴的民眾可趁著免費期間前往體驗。

吳宜叡說，不僅「上攀」攀岩創下全臺高度第一，半山夢工廠的觀旅優勢在於包羅多項旅遊主題，例如參觀全臺唯一的樹德塑膠收納產業、認識臺灣身為南島語族源起的灣島文化館、DIY手作課程、漫步生命巨樹等、攀岩與垂降、兒童超跑、AR跳格子遊戲、紙箱王環場小火車等，充分滿足全齡層不同需求，而且半山夢工廠榮獲15項國際建築設計大獎，時下最流行的網美打卡點、短影音拍攝場景，都能在在這裡取得絕佳美感鏡頭。

南投首度引進抱石攀岩運動適合男女老幼。（半山夢工廠提供）

DIY課程讓學童體驗完成作品的樂趣。（半山夢工廠提供）

半山夢工廠全室內空間，號稱全氣候旅遊景點。（半山夢工廠提供）

抱石攀岩結合力與美，是一項容易上癮的運動。（半山夢工廠提供）

高空垂降源自於南島原住民文化。（半山夢工廠提供）

灣島文化館內沉浸式體驗海底世界。（半山夢工廠提供）