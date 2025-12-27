樹德半山夢工廠3周年感恩活動 結合文化與愛心

【記者林玉芬南投報導】樹德半山夢工廠年終送暖，3周年生日公益活動一波接一波，26日來自台北市介壽國中管樂團南投首度演出；日前與其他企業社團在信義鄉希娜巴嵐國小舉行「偏鄉義煮」活動；用實際行動支持公益、照顧社會弱勢，成為中台灣藝文基地，並陸續舉辦音樂演出。



成立近30年，唯一連續12年取得全國特優獎的台北市介壽國中管樂團，在後援會會長陳彥文帶領下，全團近80人於26日在樹德半山夢工廠生命巨樹下，進行南投的首度演出，5首經典與流行曲目，融合震撼、輕快、抒情，並搭配演唱與舞蹈，讓現場民眾陶醉在高水準的演奏會中。管樂團會長陳彥文致贈感謝狀，由樹德總經理陳姿伃代表接受，同時回贈樹德收納產品給樂團與學生，也安排專人為師生與家長進行半山夢工廠導覽。

「偏鄉義煮」活動，團隊集結南投市橋頭肉圓、一中街DoDo茶館、豪大雞排與全一珍蘿蔔糕等，將都市人氣美食帶進偏鄉，透過食物傳遞溫暖與祝福，讓部落學童品嘗美食之餘，也感受到社會傳遞的溫暖與祝福。文心扶輪社贈送學生聖誕精美禮盒，並頒發20位「扶輪之子」獎助金。樹德半山夢工廠由共同創辦人吳陳貴琴與總經理陳姿伃代表捐贈每位學生一套文具用品，校方感謝樹德半山夢工廠協助打造更完善的學習環境，董事長吳宜叡發起學校正名與校園重建後持續贊助學校圖書及班級收納櫃等設備。

廣告 廣告



樹德半山夢工廠在觀光、旅遊上，成為國內各大旅行社與機關社團、家庭旅遊指定熱門景點，在公益與藝文活動上，也展開雙臂歡迎需要表演舞台的團體，與夢工廠營運單位洽詢合作事宜。