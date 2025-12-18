樹德半山夢工廠3歲生日 傳遞愛與夢想

「聖誕獻愛，年終送暖」號稱南投規模最大的聯合公益市集，在樹德企業董事長吳宜叡的號召下，即將在十二月二十日起一連四天在半山夢工廠登場。

這場集結三十家公益團體的盛大市集，「好逛、好吃、好買」的攤位內容，包括庇護工場的手工餅乾與拼布、勵馨基金會的衣服與娃娃、臺中市山海屯啟智協會推出豆干與茶葉蛋、多福教育關懷協會帶來農產品和原民手工藝品、蓮心自強服務協會主打大甲芋頭巧克力禮盒、玄愛兒少關懷家園則有鹿角蕨、多肉盆栽等，民眾除了利用假期到場遊逛，也能用實際行動支持每一個公益團體努力照顧社會弱勢的心意。

樹德吳董事長說明，企業年過半百後，從台中搬遷到南投半山夢工廠，一路走來，受到地方政府、機關社團的協助與民眾對夢工廠「榮耀在地」理念的支持，十二月二十三日是夢工廠的三歲生日，「我們不想敲鑼打鼓，辦熱鬧的促銷活動」，反而選擇力挺藝文活動與公益團體，以「TogetherWeRise夢想連在一起」讓半山夢工廠發揮企業影響力，攜手各界的善心，讓愛與夢想從夢工廠傳遞下去。

負責統籌執行這次公益市集的世界幫扶協會執行長蕭苡臻表示，許多企業以基金會名義支持特定公益團體，卻鮮少有企業願意出錢出力，一次集結眾多公益團體辦聯合市集，直白地說「因為吃力不討好」，樹德是蕭執行長的老東家，她非常清楚樹德從創辦人到二代接班的吳董事長，發起行動菩薩照顧弱勢學子、大雪山購地育林，這些都是超過三十年長期投入的公益事業，在得知吳董事長想以公益過生日的心意後，二話不說，義無反顧的促成本次聯合公益市集。

「夢想連在一起」是這次活動的主軸，將所有公益團體連在一起、讓公益與企業、社團與民眾連在一起，聖誕節前夕，寒冬送暖的季節，吳董事長邀請各地遊客在十二月二十日到二十三日，歲末時刻共同參與送暖，用行動支持每一個努力生活的家庭。