樹德家商人文藝術季 學子體驗全民國防

記者孫建屏／高雄報導

高雄市私立樹德家商每年12月份登場的「人文藝術季」，全校各科及社團都在活動中展現成果，為學校年度盛事，今年特別邀請南部地區各軍種駐軍及軍事校院共襄盛舉，前進校園設置全民國防教育及人才招募攤位，並與學子熱絡交流活動，氣氛熱絡，。

參與樹德家商人文藝術季活動國軍單位，包括陸軍43砲指部、航特部、海軍146、192艦隊以及空軍航空技術學院、高雄憲兵隊等單位，配合學生表演才藝競賽及園遊會進行軍事體驗，希望吸引青年學子加入軍旅。

為使師生進一步了解部隊的特性，國軍各單位帶來多元體驗和小遊戲與同學互動，航特部提供傘具穿戴，讓同學感受傘兵訓練的過程；憲兵帶著緝毒犬現身，為有效反制毒害，維護部隊純潔任務助陣；空軍航院用手擲飛機增加遊戲樂趣，也讓同學認識學校教育目標等；海軍各型艦艇的模型與兵科圖徽，說明官兵所具備的專業技能，寓教於樂的內容，令同學們深感獲益良多。

樹德家商教官室主任教官蔡永和中校表示，國軍招募工作與時俱進，參與一般學校各項活動，因應不同科系屬性，結合不同軍種、不同單位的各項專才，與青年學子建立良好互動關係，必能鼓勵同學未來將在校所學技能融入國軍，貢獻國家。

此外，樹德家商今年除了創意園遊會、學習成果展示外，餐飲管理科將所學化為行動，親手製作西式烤雞，科主任洪千田攜手當地里長把美味與關懷送到學校周遭年長者手中，從課堂到社區，用雙手培養責任感與人文關懷，溫暖人間。

高雄市私立樹德家商日前舉辦人文藝術季活動，教官室特別邀請國軍各單位共襄盛舉， 前進校園設置全民國防教育及人才招募攤位。（樹德家商提供）

參與國軍單位提供多元軍事體驗和互動遊戲，讓同學在寓教於樂活動中，了解部隊特性。（樹德家商提供）

樹德家商同學在人文藝術季中，展現所學才藝和社團活動學習成果。（樹德家商提供）

樹德家商餐飲管理科親手製作西式烤雞，由校長陳清美（右1）、寶興里里長許慶銘（左2）將烤雞送給學校周邊年長者享用，展現年輕學子的責任感與人文關懷。（樹德家商提供）