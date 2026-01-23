樹德家商全民國防教育校外教學 感受「臨陣當先」精神

記者孫建屏／高雄報導

為實踐全民國防教育精神，並增進青年學子對陸軍步兵現代化訓練和任務認識，高雄市私立樹德家商今（23）日舉辦全民國防教育校外教學活動時，由教官陳主衛中校帶領師生前往陸軍步訓部參訪，在單位精心的安排下，同學們先後體驗T91步槍射擊模擬、運動科學儀器，以及輪型戰鬥車模擬訓練，豐富的參訪內容，「刷新」同學們對國軍訓練模式的認知。

樹德家商師生的蒞臨，受到步訓部的熱烈歡迎，副指揮官張上校希望透過此次參訪同學們活動，更加了解陸軍步兵的任務與特性，以及「臨陣當先」的精神；參訪活動首先至T91步槍射擊模擬館，由幹部引導學生穿戴步兵戰鬥個裝，並配合模擬器各式場景進行射擊體驗。

隨後，在運動科學中心由體幹班教官帶領同學體驗燈光反應、團體心率系統、體能訓練等運動科學儀器，對於以新穎儀器提升並訓練學員反應速度、敏捷性及認知能力，讓學子感到驚奇，更對國軍目前科學化的體能訓練方式大為佩服。

最後在「輪型戰鬥車模擬訓練館」中，教官除了向師生說明國造8輪甲車的優越性能、訓練模擬器的功能外，大家也親自坐進模擬器艙間實際操作，身歷其境的感受8輪甲車在行駛期間移動的臨場感，以及反登陸、反空降等場景訓練模式，大呼過癮。

午間，步訓部也安排樹德家商師生在餐廳與官兵一同用餐，享用5菜、2主食、冷熱飲、水果等菜色佳餚，體會到部隊伙食的進步與美味。

樹德家商表示，學生參訪軍事營區一方面能深刻體認國防教育的重要，提升對國軍實力與官兵辛勞的認識，同時也可透過實地操作、體驗相關軍事訓練，強化對國家安全的責任感，並拓展未來軍職發展的視野，達到寓教於樂、深化全民國防目標。

高雄市私立樹德家商參訪陸軍步訓部，透過實際的體驗活動，達到寓教於樂、深化全民國防教育目標。（樹德家商提供）