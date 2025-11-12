樹德家商海空軍展 扎根全民國防招募人才

記者孫建屏／高雄報導

為扎根全民國防教育，使師生了解軍人的任務和特性，並協助國軍招募學子加入保國衛民行列，高雄市私立樹德家商自本週起舉辦為期5天海空軍展，邀請南部地區海、空軍及海巡署提供豐富多元的軍事體驗活動，配合新奇、有趣的闖關集點遊戲，讓同學們在寓教於樂的氣氛中，感受精實的國防力量對國家安全的重要，並激勵有志年輕學子投身軍旅，實現抱負。

在樹德家商教官室號召下，包括海軍192艦隊、168艦隊、151艦隊、海上戰術偵搜大隊、陸戰隊登陸戰車大隊，以及空軍航空技術學院、空軍飛行訓練指揮部、防空飛彈指揮部和海巡署等單位，在展出期間，規劃潛水衣及潛水裝備著裝、常用繩結教學、無人機模擬操作、止血帶操作、海上救生裝備、艦艇撇纜及防火教育等體驗和課程，吸引學生熱情參與。

「好重喔！如果沒有人協助，很難站得起來。」海軍192艦隊今（13）日將重達30公斤的潛水裝具搬到校園，看到難得一見的潛水裝，男、女同學都躍躍欲試，當他們穿上裝備後才發現，原來起身、行走都有技巧，如果沒有旁人的幫助，自己可能都站不起來；至於陸戰隊提供的T91步槍模型槍水彈射擊體驗，則是讓同學們想像自己是神槍手，玩得不亦樂乎。

樹德家商餐飲管理科同學鄭綾燁表示，親眼目睹、接觸國軍裝備，對照在國防課本裡面的照片，感受的確不一樣，經過自己實際體驗後，發現國防教材的內容突然變得更有真實感，也讓她進一步了解軍人訓練的辛苦和過程。

樹德家商校長陳清美特別感謝駐軍官兵結合全民國防教育課程，將在部隊中適合讓學生體驗的裝備帶進校園，使學生獲得更豐富的國防知能，也期許同學們從活動中，學習勇於挑戰，獨立進取，培養責任感，培養從軍的志向，畢業後為國家、社會作出貢獻。

高雄市私立樹德家商舉辦為期5天的海空軍展，向師生說明單位任務特性及訓練課程，並提供多元的軍事體驗， 同學們在寓教於樂的氣氛中熱情參與。（記者孫建屏攝）

海軍官兵向同學教導常用的繩結結繩技巧。（記者孫建屏攝）

男同學穿重達30公手的潛水裝具，體驗深海潛將的感受。（記者孫建屏攝）

樹德家商畢業校友空軍飛訓部許育翎中士（右）、海軍151艦隊張詠寧中士（左）熱情支持母校的海空軍展活動。（記者孫建屏攝）