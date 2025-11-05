樹德廠拍免門票 首日創下平日業績最高紀錄

【記者林玉芬/南投報導】台灣收納用品領導品牌56年歷史的樹德企業，11月5日至10日在南投半山夢工廠舉辦廠拍。業者表示，「1年1次，只有6天」這次廠拍訴求「比周年慶更優惠，比雙11更划算」，加上每天上午的1元與百元抽抽樂與下午的1元競標造成轟動，活動首日湧入近2000名民眾，超過300萬營收，創下平日業績最高紀錄，來自台中市北屯區的消費者陳小姐，僅用1元買到泰國7日來回機票。



樹德廠拍重頭戲之一的「工業整理收納」，同樣吸引企業用戶組團前來打包，台南和順工業區、南投代檢協會、宜蘭創新創業協會、竹山工業區協會、南投五金公會等近百個社團，熟門熟路的公司行號、機關工廠與獨立工作室，皆趁著廠拍活動，做好提升效率的整體規劃。

舉辦近20年的樹德廠拍，第三年在南投半山夢工廠舉辦，樹德行銷主管魏主任表示，今年除了提前聯繫老客戶，也特別推出「逛廠拍，免門票」，廠拍首日來客數與業績，活動超過預期。樹德廠拍今年針對居家生活、辦公收納、工業整理等用品，推出下殺3折起的訴求，及美國關稅影響，特別規劃關稅回饋專區，加上「免門票，逛廠拍」、天天1元起抽泰國來回機票、1元起限時競標、滿額集點換好禮等活動，時值年終收納用品需求旺季，魏主任建議消費者盡量避開假日，選擇前3天前來。

隨著「普發一萬現金」議題發酵與雙11購物檔期在即，樹德廠拍搶業績，除了完整集結旗下樹德SHUTER、livinbox、西拉雅、orin、灣島本舖、灣島小舖等品牌，也找來一樣是MIT的台灣優質品牌港富五金、Relax Care特殊功能鞋等，這次廠拍首度聯手知名國際精品通路商belief，引進BURBERRY、BALENCIAGA、Chloe、COACH、MK等2折起特賣，百貨內衣品牌曼黛瑪璉推出全系列3件3折起特賣，創下南投地區規模最大之聯合特賣會。

「收納品味~樹德廠拍」活動日期為即日起到11月10日，居家除舊佈新，或者辦公室、公司、工廠收納整理有需要的民眾，把握時間前往半山夢工廠選購。廠拍期間不克前往者，也可利用線上廠拍將100%台灣設計製造的收納精品送到家。

