樹德廠拍11/5登場 關稅回饋專區3折起連賣6天
【記者林玉芬南投報導】美國20%對等關稅疊加，對台灣塑膠、金屬機械等製造業者造成顯著衝擊，部分出口導向的業者面臨訂單萎縮，甚至「撐不下去」的窘境。
國內知名塑膠收納與金屬工業整理大廠樹德廠拍將於11月5日登場，今年以「一年一次、只有六天」3折起做訴求，因應美國對等關稅影響，特別推出「關稅回饋專區」，將外銷歐美的高品質產品，特價優惠給國內消費者。
樹德企業董事長吳宜叡表示，相較於中國大陸、東南亞等主要競爭國家，台灣塑膠業的關稅仍具備相對優勢，因為台灣是出口商，加上主要競爭者都被課了高關稅，該緊張的應該是美國的進口商和消費者需承擔疊加出來的成本。
吳宜叡說，客觀的分析台灣業者長期來說的確無須太過緊張，但「短期衝擊仍不可免」，樹德旗下品牌SHUTER、livinbox等主力外銷品牌，課徵關稅3個月以來，仍須面對美國經銷商加強議價壓力與下單保守情況，除了繼續深化布局已久的歐盟、日本等市場，也將強化內銷市場。這次樹德廠拍「關稅回饋專區」希望國人以平價享受外銷歐美高品質收納用品，提高品牌全國知名度與信任度。
樹德廠拍第三年在南投半山夢工廠舉辦，除了招牌的惜福品、出清品3折起，每日一物1元有機會抽中泰國來回機票，每天下午2點的1元競標、限時搶購，不用排、不用搶的「點點成金」集點換贈品活動，在廠拍期間消費都可累積兌換樹德收納精品。
行銷單位表示，樹德廠拍「買到賺到」，今年創下三大特色：
1.進入樹德廠拍免門票，消費滿280元可免費參觀夢工廠。
2.擴大廠拍規模到生產線上，成為名符其實的真廠拍。
3.集結Burberry、GUCCI、Chloe、COACH、MK等歐美名牌，南投地區規模最大的世界精品特賣會。
「收納品味~樹德廠拍」活動11月5-10日，居家除舊佈新，或者辦公室、公司、工廠收納整理有需要的民眾，把握時間到半山夢工廠選購，廠拍期間不克前往者，可利用線上廠拍將100%台灣設計製造的收納精品送到家。
