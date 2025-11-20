樹德科大休觀系2025釜山技能人賽大放異彩 勇奪7金3銀1銅

樹德科大休閒與觀光管理系(休觀系)參與二○二五第十二屆韓國國際釜山技能人賽，在郭玟琳老師帶領下大放異彩，勇奪七金、三銀、一銅的亮眼成績，展現臺灣技職教育在國際舞台上的深厚能量。(見圖)

樹德科大今(廿)日說明，本屆賽事由韓國國際釜山技能人協會主辦，並由韓國文化體育觀光部、韓國奧林匹克組織委員會與釜山廣域市等多個國家單位共同指導，包括韓國、德國、日本、台灣、印尼、土耳其、英國、新加坡、越南、馬來西亞等十國家、逾四百位選手參與，競爭激烈。

廣告 廣告

面對眾多國際選手，休觀系學生表現相當不俗。其中蔡凱丞、陳欣妤與李畇蓁三位同學於動態傳統調酒組分別以《Ghost》、《Flare》與《Breeze of Early Summer》奪下金牌，三人皆以韓國在地特色燒酒為基底，融合個人風格與跨文化美學，使得作品深獲評審青睞。

陳欣妤同學的作品《Flare》呈現出台韓文化交織的風味意象，以韓國黃檸檬燒酒象徵爽朗細膩的性格，再以野莓香甜酒與百香果糖漿堆疊台灣熱帶果香，使冷冽轉為熱情；最引人注目的，是她以青花椒與自製紅酒創造屬於台灣的香麻靈魂，使尾韻濃郁奔放，象徵文化的交界、共生與創生。作品結合韓國象徵熱情的紅色與台灣鳳梨乾，展現兩國風味交織的文化旅程，深受評審肯定。

李畇蓁同學除了傳統調酒金牌，她在動態飲調組的作品《霞韻》（Xia Yun）同樣奪金；以水果為主調、茶為靈魂、紅酒為筆觸，她以鳳梨與芒果糖漿引出熱帶甜香，東方美人茶提供柔和蜜香的骨幹，最後以紅酒帶出如霞光般的酸度與深度，使整體呈現「靜而不冷、甜而不膩」的平衡，展現細緻美感與味覺層次。

在其他組別中，林芸稹同學於動態傳統調酒組與動態飲料調製組雙獲銀牌，展現穩定且成熟的技術力；謝宜樺同學在動態傳統調酒組奪得銀牌，並於動態飲料調製組拿下銅牌，實力同樣備受肯定。咖啡拉花組方面，鄭宇豪同學以流暢手勢與穩定奶泡呈現「羅馬戰士-斯巴達」圖案勇奪金牌，而廖佑慶同學以精準手法完成風格平衡的鬱金香拉花，摘下銀牌。

對於學生在國際競賽中締造佳績，該校王昭雄校長表示，學生能在世界舞台上以專業技術展現臺灣的文化底蘊與創意，深感欣慰與驕傲，他期許同學能持續在專業領域深耕，在未來的觀光與餐飲產業中發光發熱，將這份榮耀化作成長動力，成為具有國際競爭力的新世代人才。

系主任施君翰亦感謝高教深耕計畫的支持，使休觀系能持續在國內外各項技能競賽展現成果；未來也將持續深化與高中職的技術合作與交流，推動技職教育國際化，讓更多學生能以專業與創意在世界舞台上展現臺灣的實力。