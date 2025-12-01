樹德科大匯聚老幼照護創意 跨域競賽展現高齡社會新解方

▲樹科大舉辦第三屆「老幼多元生活照顧 Care 創意競賽」活動開幕式合影。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】樹德ˊ科技大學社會工作系主辦第三屆「老幼多元生活照顧 Care 創意競賽」上周五在校內盛大舉行。本次活動由研發處與設計學院USR「橫山USR 333-1綠色永續×整體實踐計畫」協辦，亦是該校USR「青銀共創·活躍老化—高齡友善社區之實踐」重要成果展現。

本屆競賽以「創意×照顧×永續」為核心，吸引全國大專院校及高中職共 24 組隊伍參賽，聚焦高齡者與幼兒生活照護、學習與社區互動需求。活動鼓勵青年以跨領域觀點面對社會問題，將創意轉化為照顧物件、活動設計與服務方案，展現應對高齡化挑戰社會設計能力。

▲約翰科技大學「我理想中的我」榮獲方案組第一名、樹德科技大學「Lady Shield」榮獲物品組第一名。

樹德科大研發長宋鴻麒開場致詞中指出，台灣正面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，老幼照顧需求大幅增加，並勉勵青年以創意回應真實生活問題。他強調，設計不只是形式表現，更是一種能改善日常、改變社區乃至影響世代的力量。

本次競賽分為創意方案與創意物品兩大類，設置大專與高中職組。大專組創意方案組第一名由聖約翰科技大學「我理想中的我」獲得；敏惠醫專「老幼保牙做得好，咀嚼吞嚥沒煩惱」與中原大學「CareLoop照護循環」分居第二、三名。創意物品組由樹德科大生活產品設計系「Lady Shield 平躺適用女性尿壺」奪冠，展現使用者需求導向的設計思維；第二名分別由樹德科大生活產品設計系「洗頭支架組」、修平科技大學智慧車輛系「智旅復健全臺灣」獲得;第三名由敏惠醫護管理專科學校「穩穩同行，大小安心」、樹德科大生活產品設計系「輔助省力腳踏式踏板」獲得。此外，敏惠醫專的「經絡蓋世」、「巧手織夢」，以及樹德科大社工系「五言絕句益智拼拼樂」與生活產品設計系「多功能拐杖」等作品也獲佳作肯定。

▲高中職組發表隊伍大合照。

高中職組表現同樣亮眼。稻江高級護理家事職業學校幼保科「花花園藝闖關大作戰」榮獲創意物品組第一名；樹德家商「巷弄長照柑仔店—青銀共融互動之探討」與稻江護家「福氣滿滿大挑戰」獲第二名，華南高商「織竹樂」與五育中學「戲遊台灣趣-長幼遊玩去」則分居第三名，永春高中也以作品「你擁抱我知道」獲佳作，各隊伍皆展現文化創意與互動設計的融合特色。

本屆評審團由多領域學者專家組成，包括南台科技大學創新產品設計系吳啟華老師、台南應用科技大學室內設計系黃麗美老師、南區輔具資源中心職能治療師楊詠晴、詠生五甘心物理治療所督導劉美鐶、高雄市觀音社區發展協會執行長黃文政，以及樹德科技大學生活產品設計系林群超老師。評審團從創意性、需求對應度、完整度與可行性等面向進行審查，並共同指出本屆作品多具跨世代照顧視角，具有持續開發與商品化的潛力。

主辦單位社工系徐國慶主任表示，競賽不只是創意展示，更是USR精神的延伸與實踐。透過社工系、設計學院與社區場域的跨域合作，學生得以在理解真實需求後提出創新解決方案，讓青年更具社會創新視野。他指出，高齡社會中的社工專業需結合設計、科技與永續思維，這正是競賽的教育目標之一。

樹德科技大學王昭雄校長表示，未來將持續推動「青銀共創」與「高齡友善」相關行動，透過競賽、跨域課程與社區實作，引導青年於老幼照顧領域創造新價值，培育兼具創造力、同理心與社會責任感的下一代專業人才。（圖╱樹科大提供）