樹德科大學生變身一日老闆 創意市集展現校園創業力

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為鼓勵學生將創意構想轉化為實際行動，培養創新創業精神，樹德科大研發處學術暨產學育成中心於本周辦理「一日老闆挑戰：初夏感心創業市集」，邀集校內學生創業團隊設攤展售，透過實際銷售與互動交流驗證市場需求，展現學生創新創業成果與實作能量。(見圖)

主辦單位今(十二)日說明，該活動原規劃於戶外舉辦，因應天候因素調整至圖資大樓一樓內廣場辦理，雖然細雨不斷，卻絲毫不減學生創業熱情，活動仍吸引眾多師生到場參觀支持，現場氣氛熱絡，充分展現校園創新創業的活力與能量。

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該活動共集結七組學生創業團隊參與，包括「沒事搞飾」、「重生計劃-『眷』戀舊時光」、「What’s your MBTI？夏日解憂氣泡實驗室」、「JC青印3D列印工作室」、「琉金穗月」、「與你相遇的皂花」及「你叫誰神代類激推了!」等特色攤位，各團隊結合專業知識與創意巧思，推出手作商品、文創設計、互動體驗及創新作品，不僅展現多元創意，也透過實際銷售累積寶貴的市場經驗。

為提升學生團隊的創業思維與市場敏銳度，活動開始前特別邀請兩位歷屆優秀校友返校擔任創業業師，包括流通管理系校友曹菀真及企業管理系校友劉力維，針對產品特色、市場需求、品牌定位、行銷推廣及創業歷程等面向提供專業建議與實戰經驗分享；透過與學弟妹面對面交流，不僅協助團隊發掘產品優勢，也讓學生更深入了解創業過程可能面臨的挑戰與機會。

活動中也出現不少創業亮點，其中，生活產品設計系劉念德老師與林群超老師鼓勵學生將課堂創作帶入市場實踐，透過實際擺攤展售，讓作品從設計成果進一步轉化為具市場價值的商品；另「重生計劃-『眷』戀舊時光」與「與你相遇的皂花」兩組團隊，也在李昭嫻老師鼓勵下將大三專題成果延伸至創業市集，透過商品展售、顧客互動與市場回饋，檢視創意構想的可行性，並累積品牌溝通與創業實踐經驗。

此外，由藝術管理與藝術經紀系馬來西亞籍學生經營的「What’s your MBTI？夏日解憂氣泡實驗室」，特別親自熬煮新鮮水果配料，結合MBTI心理測驗與顧客互動，依測驗結果推薦專屬風味飲品，當天售出超過三十杯，亮眼成績超乎預期；另一組備受矚目的「你叫誰神代類激推了!」，則由動畫與遊戲設計系學生經營，透過觀察校內動漫IP角色及周邊商品喜好，提前進行市場需求分析，從商品選擇、陳列展示到銷售策略皆展現高度用心與市場敏銳度，成功吸引不少動漫愛好者駐足選購。