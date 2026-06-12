樹德科大學生變身一日老闆 創意市集展現校園創業力
為鼓勵學生將創意構想轉化為實際行動，培養創新創業精神，樹德科大研發處學術暨產學育成中心於本周辦理「一日老闆挑戰：初夏感心創業市集」，邀集校內學生創業團隊設攤展售，透過實際銷售與互動交流驗證市場需求，展現學生創新創業成果與實作能量。(見圖)
主辦單位今(十二)日說明，該活動原規劃於戶外舉辦，因應天候因素調整至圖資大樓一樓內廣場辦理，雖然細雨不斷，卻絲毫不減學生創業熱情，活動仍吸引眾多師生到場參觀支持，現場氣氛熱絡，充分展現校園創新創業的活力與能量。
該活動共集結七組學生創業團隊參與，包括「沒事搞飾」、「重生計劃-『眷』戀舊時光」、「What’s your MBTI？夏日解憂氣泡實驗室」、「JC青印3D列印工作室」、「琉金穗月」、「與你相遇的皂花」及「你叫誰神代類激推了!」等特色攤位，各團隊結合專業知識與創意巧思，推出手作商品、文創設計、互動體驗及創新作品，不僅展現多元創意，也透過實際銷售累積寶貴的市場經驗。
為提升學生團隊的創業思維與市場敏銳度，活動開始前特別邀請兩位歷屆優秀校友返校擔任創業業師，包括流通管理系校友曹菀真及企業管理系校友劉力維，針對產品特色、市場需求、品牌定位、行銷推廣及創業歷程等面向提供專業建議與實戰經驗分享；透過與學弟妹面對面交流，不僅協助團隊發掘產品優勢，也讓學生更深入了解創業過程可能面臨的挑戰與機會。
活動中也出現不少創業亮點，其中，生活產品設計系劉念德老師與林群超老師鼓勵學生將課堂創作帶入市場實踐，透過實際擺攤展售，讓作品從設計成果進一步轉化為具市場價值的商品；另「重生計劃-『眷』戀舊時光」與「與你相遇的皂花」兩組團隊，也在李昭嫻老師鼓勵下將大三專題成果延伸至創業市集，透過商品展售、顧客互動與市場回饋，檢視創意構想的可行性，並累積品牌溝通與創業實踐經驗。
此外，由藝術管理與藝術經紀系馬來西亞籍學生經營的「What’s your MBTI？夏日解憂氣泡實驗室」，特別親自熬煮新鮮水果配料，結合MBTI心理測驗與顧客互動，依測驗結果推薦專屬風味飲品，當天售出超過三十杯，亮眼成績超乎預期；另一組備受矚目的「你叫誰神代類激推了!」，則由動畫與遊戲設計系學生經營，透過觀察校內動漫IP角色及周邊商品喜好，提前進行市場需求分析，從商品選擇、陳列展示到銷售策略皆展現高度用心與市場敏銳度，成功吸引不少動漫愛好者駐足選購。
其他人也在看
Netflix 第一名《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
方志友3個月減肥10公斤、甩開32%高體脂！「不挨餓、多元運動」4個健康瘦身秘訣公開
方志友減肥方法：晚餐的黃金法則與戒除致胖地雷 減肥期間，晚餐的安排至關重要。方志友將晚餐時間提前至傍晚6點前結束，並以熱量相對較低的「蔬菜豆腐湯」為主食，湯底加入番茄、洋蔥及當季蔬菜，讓身體有更充足的時間消化代謝。此外，許多女生明明不重卻看起來顯胖，關...
書偉盼減刑賺錢養家！閃兵開庭扯出案外案 謝京穎堅強發聲
【緯來新聞網】「Energy」書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，今上午（12日）前往新北地方法院
獨家》基層醫護冒雨赴北榮陳抗 工會：同仁平均遭欠薪10萬元
台北榮民總醫院企業工會今（12）日於大雨中進行成立以來的首次陳抗行動。台北榮總職業工會理事長黃甘迪接受《民報》採訪時指出，若依院方現行不合理的計算方式，基層同仁平均每人至少被欠薪10萬元上下。他痛批院方在5年加班費追溯作業上強行要求員工檢…
賴清德、魏哲家為屏科半導體供應鏈專區動土 形成產業國家隊布局全球
屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12日）舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家與供應鏈廠商等產官學研代表都將出席，Yahoo新聞全程直播。
吳乃仁台糖土地賤賣案判賠1.7億遭執行拘提 出面投案 法院管收
前民進黨祕書長、台糖前董座吳乃仁，涉台糖土地賤賣案遭判刑，已刑滿出獄，但民事責任判須賠償台糖1.7億元，台糖遞狀聲請強制執行。台中地院囑託台北地院查扣吳乃仁資產，並簽發拘票請北院執行，日前拘提未著。台中地院今天表示，吳乃仁昨天（11日）到院後裁定准予管收，已解送至台中看守所管收。
好市多高雄店7/3遷至新址營運 業者：全台最大、最多汽機車停車位
台灣好市多今天（12日）在臉書（Facebook）宣布，逾20年的好市多高雄店營業至7月2日晚間6時，將從中華五路遷至前鎮區智科路，於7月3日正式在新址營運。業者表示，高雄店新址將成為全台最大的好市多賣場，位於海景第一排，並擁有全台最多的汽、機車停車位。
蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻
【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來
玉山盃》玉山盃20週年球員特輯 旅美好手鄭宗哲
記者黃樺君／專題報導 2026玉山盃全國青棒錦標賽6月11號點燃戰火，今年邁入指標性二十週年，
藍白再聯手！「高虹安條款」三讀 莊競程怒轟：全台就1人適用
即時中心／温芸萱報導今（12）日在立法院藍白黨團憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑為替新竹市長高虹安參選2026年地方選舉解套，因此被稱為「高虹安條款」。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程通批，藍白「因人設事」，這條款全台幾乎僅高虹安一人適用，形同替特定政治人物大開後門。莊競程質疑，高虹安若對自身司法案件有信心，根本無須推動修法，怒轟藍白聯手以立法權干預司法。
傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
蔣萬安表態廢監察院引發論戰 沈伯洋批他回應總統議題卻不談市政
2026地方選戰煙硝味漸濃，對於台北市長蔣萬安近期表態廢除監察院，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天（12日）表示，蔣萬安說要專心市政，卻不回應他提出的市政議題，現在回應的好像是選總統的議題，不能回歸市政的好像是台北市政府。
玉山金股東會通過1.4元股息！完成董事改選
[NOWNEWS今日新聞]玉山金控今（12）日召開股東會，由董事長黃男州親自主持，會中除通過普通股每股配發1.4元現金股利，也順利完成董事改選，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關...
安以軒富尪遭判13年後露面了 被好友A-Lin喚起「一個人」心境淚崩
【緯來新聞網】A-Lin推出單曲〈一個人〉，唱出每個安靜逞強的人，由好友戴佩妮創作，MV則由導演林書
富邦金股東會2》189億元投SpaceX上市！蔡明興：看好算力上月球 「馬斯克說的都會成真」
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）12日啟動史上最大規模IPO，估值上看1.8~2兆美元。富邦金（2881）董事長蔡明興今（12）日股東會被問到富邦人壽公告以189億元參與申購，他親口表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，尤其看好將「AI算力帶上月球」。
輝達面試不看履歷？黃仁勳曝徵才最愛「一種特質」
黃仁勳日前旋風訪韓，首度合體「國民MC」劉在錫，並登上知名談話性綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目播出後，直接創下全國 5.7% 的驚人收視率，同時也是該節目2026年來收視率最高的一集。其中，黃仁勳在節目中還大方分享自己徵才的心路歷程，他強調面試者「一種特質」，是他真正願意錄取的條件之一。
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
證交所股東會》1年賺近1股本！董座喊：產業基本面穩健 今年有望再創新局：日均成交近兆元
證交所去年盈轉增資使股本膨帳、EPS下降至7.88元，但仍賺近一股本，證交所今（12）日召開股東常會，董事長林修銘表示，我國資本市場今年表現亮眼，日均成交值近兆元，整體市值躍升全球第五，有機會再創新局。
森崴暴雷千億風場一場空？龔明鑫曝「完工9成」：一定蓋起來
金仁寶集團總裁暨工總榮譽理事長許勝雄、鴻海集團董事長劉揚偉、經濟部長龔明鑫今日共同出席經濟及產業發展諮詢會議。龔明鑫會後受訪談及森崴下市引發的台電二期風場爭議，首度公開回應，他強調，該工程已經完成9成，剩下這10%沒做好，只是把它放上去就可以開始運作了，所以困難度應該是沒有那麼難，目前政府就是尊重台電與對方做一些處理。
扯爆！世足賽韓國球員「上身體」捷克進攻箭頭 上半場踢到「球衣都被撕破」
體育中心／黃崇超報導2026世界盃足球賽在台灣時間今天（12日）凌晨3點在墨西哥開踢，開幕首日安排兩場賽事，壓軸登場的韓國對決捷克，上半場踢到一半就發生插曲，韓國球員直接把捷克前鋒球衣扯到爆開，淺色球衣當場破出一個大洞，引起球迷關注。