樹德科大推動跨域智慧餐飲教育 成果亮眼

因應產業數位轉型趨勢，樹德科大積極推動AI教育深化與跨域實務整合，執行教育部「智慧雨林產業創生人才育成計畫」，聚焦智慧餐飲、管理與資訊科技的AI應用能力培育，該計畫由企業管理系蔡欣曄老師擔任主持人，集結陳璽煌副校長、餐飲與烘焙管理系林宥君主任、陳為任與謝昇航老師、資訊工程系鄭印廷副主任及企業管理系黃鈺淳老師，共同打造校內AI教育生態系。今年度系列活動參與踴躍，充分展現該校AI教育推動的能量與成效。

本年度AI跨領域實務工作坊邀請簡良諭講師分別以「智慧餐飲資料分析彙整」與「智慧餐飲文案與圖像生成」兩大主題，帶領師生從GPT提示詞、菜單命名、食材採購預估、銷售數據分析到情緒評論分類等應用，全面探索生成式AI的操作方法；該課程同時示範如何運用AI生成餐飲影像、翻譯菜單並打造「智慧餐飲助手BOT」，強化教師跨域教學創新能力。第二場課程則聚焦Google Gemini與Nano Banana圖像生成技術，展示品牌視覺設計、教材素材開發與情境圖像應用，共吸引近百名教職員參與，反應熱烈。

在教師社群課程部分，邀請郭明修講師深入講授「生成式AI與餐飲跨域概論」，從人工智慧技術脈絡、資料治理到產業案例進行全面剖析，協助教師掌握AI在智慧菜單設計、營運決策、消費者分析等面向的實務價值，並提升跨領域整合能力。

該校同步推動AI證照培訓，由陳慧如講師帶領教職員進行「AIFA人工智慧概論與應用」與「AIGC生成式內容應用」國際證照訓練，共三十三名教職員參與、取得五十三張證照，顯示該校AI素養教育的紮實推動成果；此外，在iPAS國家級證照方面，陳璽煌副校長與謝昇航老師取得「AI應用規劃師」證照，其通過率僅38.63%，凸顯校內師資在AI專業精進上的投入。

計畫主持人蔡欣曄老師表示，AI技術正快速改變教育與產業生態，跨域整合能力將成為新時代人才的核心競爭力；樹德科大將持續深化AI教育扎根，結合餐飲、資訊與管理領域，發展更多智慧應用課程，並透過產官學合作，為南部培育具備AI創新力與實務能力的人才，打造更具前瞻性的智慧教育環境。