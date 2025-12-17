樹德科大攜手日月光 開啟AI半導體產學新篇章

為深化半導體人才培育鏈結，促進區域產業與高等教育協同發展，樹德科大與日月光半導體製造股份有限公司昨（十七）日正式簽署產學合作備忘錄（MOU），建立長期策略夥伴關係，共同啟動「AI半導體產學共創計畫」，打造具國際競爭力的人才培育與創新研發環境。

王昭雄校長表示，行政院推動的「大南方新矽谷方案」，將嘉義、臺南、高雄至屏東串聯成最具競爭力的半導體S廊帶，而「人才」正是驅動這條廊帶運轉的燃料，樹德科大責無旁貸，不僅要成為南臺灣的科技人才庫，更要透過與日月光的深度結盟，落實方案中「引人才」與「展應用」的策略目標，讓學生畢業即具備投入AI與半導體產業的即戰力。

李叔霞副總指出，對日月光與樹德科大的合作，期待已久，未來三年將攜手推動半導體產業走入校園，讓教育與產業更緊密連結；日月光將提供同學實習與就業接軌的機會，目前大社正在興建的廠區，也將成為距離學校最近的產業學習場域；同時，雙方也會共同投入資源，建置符合教學與實務需求的學習環境。期待同學透過跨域學習，培養產業所需的關鍵能力，未來成為日月光與半導體產業的重要新血。

這次簽約儀式由樹德科大校長王昭雄與日月光半導體副總經理李叔霞代表雙方簽署，日月光多位產學合作高階主管亦親臨現場，樹德科大校內一級主管與學生代表共同與會見證，展現雙方對產學深度合作的高度重視。

樹德科大將於校內規劃設立「國際半導體學園」，以資訊管理、電腦與通訊等相關科系學生為優先對象，導入新型專班，結合人才培訓與國際交流資源，深化日月光與校園間的合作互動，培育具多語言能力的資訊科技人才，提升產學合作成果並擴大國際能見度。校方強調，這次攜手日月光半導體合作，不僅深化校園與產業的合作模式，更有助於培育符合產業即戰力需求的新世代人才，為南臺灣半導體產業鏈注入持續發展的關鍵動能。