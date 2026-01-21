樹德科大攜手開富食品歲末送暖 學生實踐USR關懷高雄弱勢家庭

歲末寒冬之際，樹德科技大學國際同圓社與行銷管理系親善社團，攜手開富食品國際有限公司，共同參與第十三屆「開心行善、富足你我」公益活動，走入高雄大社、楠梓、燕巢、橋頭及仁武等地區，共關懷一千一百餘戶低收入家庭，每戶發放六百元商品禮券，以實際行動傳遞溫暖與希望。(見圖)

主辦單位今(廿一)日說明，開富食品連續十三年舉辦關懷活動，落實企業社會責任（CSR），扶助弱勢族群、支持社區發展，展現中小企業深耕在地、回饋社會的行動力；樹德科大同樣秉持大學社會責任（USR）精神，鼓勵學生走入社區，透過實際參與培養社會關懷與公民意識。

活動當日由國際同圓社暨行銷管理系親善社團指導老師李瑩怡率領七位社員投入現場接待與服務工作，將所學投入實際行動。社長林春貴表示，能於寒假期間參與公益服務深感榮幸，深刻體會「學中做、做中學」的教育精神。

樹德科大行銷管理系副教授黃慶源指出，開富食品執行長李月英女士具前瞻經營視野，長期落實企業社會責任，為台灣中小企業樹立典範；同時推動農產加值行動，支持農民、實踐永續理念，展現企業深耕社會的行動力。

系主任周政德強調，學生身為社會公民，應主動回饋社會、善盡大學社會責任，並多關注身邊需要幫助的人；學生透過社團參與產學合作，攜手企業為地方社會注入更多正向力量，學校方面未來將持續培育具備專業能力與社會責任感的青年學子。