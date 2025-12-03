樹德科大流設系《恆曦之鏡Infinity_25》畢業展 以光影折射新世代時尚能量

樹德科大流行設計系第二十五屆畢業展演系列活動《恆曦之鏡Infinity_25》將於十二月五至十四日盛大登場，展區橫跨樹德科大校內與高雄火車站，呈現五十九位畢業生四年來的創意能量與技術成果。(見圖)

樹德科大今(三)日說明，本屆主題《恆曦之鏡Infinity_25》寓意「持之以恆的努力」與「曦光象徵的希望」，當光折射進鏡面，倒映出的是學生們經歷磨鍊後的全新模樣；該展覽以時裝設計與創意設計雙軸呈現，體現流設系融合技術、創意與市場意識的教育成果。

流設系副主任胡琪崚表示，每件作品都是學生成長軌跡的鏡像記錄，《恆曦之鏡》不只是展演名稱，更象徵他們在光影折射中看見自己的全新起點。

行政總監郭哲賓老師指出，畢業製作不僅是學習總結，也是學生邁入時尚產業的第一步；同學自主題發想、整體造型到工藝呈現皆展現高度專注與突破精神，盼作品能為時尚界注入深度與創新。

藝術總監洪慕藍老師提到，學生從青澀到成熟，歷經通宵製作與反覆調整，最終讓作品淬鍊成形，他期許這份能量能帶給產業界新世代的創意精粹。

校長王昭雄強調，看著學生四年來的累積與奮鬥，在畢展中綻放能量十分令人感動。他期望學生能將情緒、思考、生活與身體等「五蘊感受」融入作品，展現最具震撼力的創意爆發。

樹德科大流設系誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同見證新世代設計人才以光影折射出的創意力量，感受《恆曦之鏡Infinity_25》的無限可能。