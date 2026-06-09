樹德科大美髮系《夢界》畢業展演 登場
樹德科技大學美髮設計與經營系近日在校內大理石廣場舉辦第四屆《夢界》畢業展演，由美髮設計與經營系第四屆畢業委員會策劃，特邀請副校長宋鴻麒、樹德科大校友總會理事長暨樹德家商校友會理事長劉柏楊，以及尤拿髮廊、快樂麗康、施舒雅等二十餘家美髮產業代表、評審專家與系上師生共同參與，展現學生在髮藝設計、造型美學與經營管理上的學習成果。(見圖)
主辦單位今(九)日說明，這次展演共有十組整體造型作品同台競逐。第一名《墨痕》由陳靜誼、全培文、王晨穆創作，以水墨暈染與筆觸意象呈現髮藝流動感；第二名《夜魅》由李曜廷、楊佳蓁創作，以夢魘氛圍展現強烈視覺張力；第三名《女王駕到 芭比再造》由王敏薰、張簡琇媛創作，以大膽色彩顛覆既定印象；佳作《殞光》則由詹晨卉、吳家芬、劉紹羽以埃及神話為靈感，表現生命消逝與重生的造型張力。
宋鴻麒副校長表示，美髮設計與經營系雖為校內較新的系所，但學生作品表現亮眼，不論是融合埃及神話元素或轉化貝殼工藝的創作，都展現高度創意與整體造型能力；他也感謝產業界長期支持美髮美容教育，勉勵學生未來持續參與產業實務與競賽舞台，為自己與學校爭取更多榮耀。
此外，該活動亦邀請知名美髮企業代表與業界大師參與企業媒合說明會及成果評選。劉柏楊理事長指出，《夢界》這個主題十分有意義，勉勵學弟妹不只要有夢，更要築夢踏實，透過不斷學習與實際行動，走出屬於自己的專業道路。創意總監傅美慧、行政總監唐宥紾以及指導老師邱琇瑜、曾明豪、王雅君以及陳麗舟老師等也肯定學生在創作歷程中的突破與成長。
樹德科大強調，未來將持續深耕美髮設計、造型美學與經營管理教育，透過展演、競賽與產學合作平台，培育兼具創意、美感與專業競爭力的美髮人才。
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