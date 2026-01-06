樹德科大美髮設計與經營系 參賽國際勇奪9金8銀1銅佳績

▲樹德科技大學美髮設計與經營系學生葉俊彥獲得「創意盤髮宴會金牌」、「創意盤髮新娘盤髮金牌」及「創意染髮設計金牌」，勇奪三冠王殊榮。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】樹德科技大學美髮設計與經營系於國際舞台再創佳績！在唐宥紾老師帶隊指導下，率領學生參加「2025 K-BEAUTY WORLD CONTEST 國際韓國美容美髮競賽」，憑藉扎實的專業技術與創新設計，在眾多國際好手中脫穎而出，共奪下9金8銀1銅佳績，充分展現深厚實力與國際競爭力。

▲葉俊彥於賽中展現造型設計、色彩運用與整體風格整合上的卓越能力。

本次K-BEAUTY WORLD CONTEST為國際級專業美容、美髮、彩妝及美甲競賽，吸引來自多國選手同場競技，評審標準嚴謹，著重技術精準度、創意發揮與整體美感表現。樹德科大美髮設計與經營系學生在多項競賽中表現出色，深獲國際評審肯定。

其中，美二甲學生葉俊彥表現尤為突出，一舉奪下「創意盤髮宴會金牌」、「創意盤髮新娘盤髮金牌」及「創意染髮設計金牌」，勇奪三冠王殊榮，充分展現其在造型設計、色彩運用與整體風格整合上的卓越能力。

此外，其他參賽學生亦獲得6金8銀1銅佳績，獲獎名單如下：

林妤真同學榮獲「時尚創意剪髮金牌」、「創意盤髮設計新娘盤髮金牌」及「創意染髮設計銀牌」；楊璿茵同學榮獲「捲髮技術銀牌」與「標準冷燙（靜）銀牌」；許主憶同學榮獲「基礎剪髮金牌」及「時尚創意剪髮銀牌」；張芸瑄同學榮獲「新娘彩妝設計銀牌」與「機器紋繡銀牌」；吳家綺同學榮獲「沙龍藝術美甲金牌」與「睫毛延長技法銅牌」；林子琦同學榮獲「夢幻藝術美甲金牌」及「光療美甲銀牌」；林黛真同學榮獲「M&M 2D/3D美甲金牌」與「芳香療法銀牌」。

指導老師唐宥紾、林妙禪、傅美慧及邱琇渝老師表示，本次競賽成果來自系上長期將國際競賽標準與產業實務導入課程，透過系統化訓練與密集實作，全面提升學生在技術、創意與專業態度上的表現，讓學生在競賽中累積實戰經驗，並強化未來升學與就業競爭力。

樹德科技大學美髮設計與經營系持續以「實務導向、國際接軌、競賽培育」為教學核心，透過參與國際競賽展現教學成果，培育具備專業實力與國際視野的美業人才，為臺灣技職教育再添亮眼成績。（圖╱樹科大提供）