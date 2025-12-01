樹德科大 AI 教育大躍進 串連餐飲×管理×資工 打造全方位智慧人才

▲「AI跨領域應用實務工作坊」，講師簡良諭與參與教師共同交流生成式 AI 在餐飲科技與教學創新的實務應用。

53 張國際證照入袋！樹德科大 AI 培訓成果亮眼 師資戰力全面強化

【記者 王苡蘋／高雄 報導】因應產業快速邁向數位與 AI 化，樹德科技大學積極深化人工智慧教育，並執行教育部「智慧雨林產業創生人才育成計畫」，聚焦智慧餐飲、管理及資訊科技跨域整合。計畫由企業管理系蔡欣曄老師主持，集結校內多名跨院系師資，共同打造具系統性的 AI 教育生態鏈，展現教學創新能量。

今年度 AI 跨領域實務工作坊邀請簡良諭講師，以「智慧餐飲資料分析」及「智慧餐飲文案與圖像生成」為主題，帶領師生從 GPT 提示詞設計、菜單命名、銷售與採購分析到情緒評論分類等面向，完整體驗生成式 AI 在餐飲產業的應用。課程亦示範餐飲影像生成、菜單翻譯及「智慧餐飲助手 BOT」製作，協助教師提升跨域教學能力；第二場活動則聚焦 Google Gemini 與 Nano Banana 圖像生成，強化品牌視覺與教材開發技巧，共吸引 90 名教職員參與，反應熱烈。

廣告 廣告

▲教師社群課程「生成式 AI 與餐飲跨域概論－從理論到實踐」，講師郭明修與校內教師深入交流 AI 與餐飲跨域應用。

在教師社群課程方面，校方邀請郭明修講師講授「生成式 AI 與餐飲跨域概論」，從技術脈絡、資料治理到產業案例深入解析，協助教師掌握 AI 在智慧菜單、營運決策、消費者行為分析等領域的實務價值。

樹德科大亦同步推動 AI 證照培訓，由陳慧如講師指導教職員取得 AIFA「人工智慧概論與應用」及 AIGC「生成式內容應用」證照，共 33 名教職員獲得 53 張國際認證；此外，陳璽煌副校長與謝昇航老師通過 iPAS「AI 應用規劃師」國家級證照，通過率僅 38.63%，展現師資在 AI 專業精進上的高度投入。

▲證照培訓工作坊中，教職員們進行 AIFA 與 AIGC 國際證照測驗，認真應試以取得人工智慧專業認證。

為提升學生助理的數位應用力，學校亦開設「Notion AI 入門應用」研習，由元熊講師指導 50 名學生助理進行資料庫管理、模板設計與 AI 工具實作，強化課務與行政協作效率。（圖╱茂管處提供）